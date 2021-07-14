Как в адскую жару заботиться о коже и спасти макияж: советы визажистов и косметологов

Как в адскую жару заботиться о коже и спасти макияж: советы визажистов и косметологов

Чтобы в адскую жару не отказывать себе в красоте, следует соблюдать несложные правила.

Жара не отступает. Сегодня термометры пересекли отметку +35, а в ближайшие несколько дней и вообще прогнозируют жару под сорок.

О том, как заботиться в такую погоду о своей коже, спасти макияж и не отказывать себе в красоте — 14 июля говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Главное, что надо запомнить на лето — мы не используем плотные тональные средства и не выходим из дома без крема с SPF-эффектом, даже если на улице пасмурно. Количество ультрафиолета обязательно проверяем. Сделать это можно в телефоне, открываем прогноз и ищем показатель — если цифра больше чем 4, находиться на солнце без защиты опасно.

Иначе незащищенная от солнца кожа может подвергнуться пигментации и фотостарению. А если на ней будет еще и избыток косметики, то и поры закупорятся.

Далее кожа обезвоживается, возникают черные точки, воспаления, и акне — лечение которых будет дорогим и может длиться годами. Поэтому обычный тональный крем заменяем на bb-, cc- или dd- крем и наносим не на все лицо: растушовываем пальцами там, где нам нужно.

Категорична косметолог и относительно пудры летом, которая тоже дает эффект пленки, которая закупоривает поры. Заменить ее на время жары советует обычными матирующие салфетками.

А вот визажисты от пудры отказываться не собираются, говорят именно она не даст макияжу растечься. Корректор, две пудры: светлая и темная, тушь, гель для бровей, блеск для губ — это пять средств, которых достаточно, чтобы нанести косметику летом.

Начинаем с корректора: наносим на центральную часть лица, чтобы скрыть темную зону под глазами. Далее все это фиксируем светлой пудрой, а темной можно немного сконтурировать лицо. Далее красим ресницы. Укладываем брови и красим губы.

Новости Украины: жара и макияж - как летом краситься, чтобы не навредить своей коже

А если макияж быстро наужно превратить в вечерний, берем ту же темную пудру и затемняем глаза. Легкие тени сделают их выразительными и визуально увеличат.

Еще один совет от визажиста — не припудривать лицо сразу же как кожа вспотела, а сначала промокнуть ее обычной салфеткой.

Также специалисты просят не забывать и об уходе, кремах, тониках и увлажнении кожи, потому что летом оно для нее самое необхлдимое. И только правильно использованная косметика не навредит.

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