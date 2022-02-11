Как в "блатном мире": почему Путин прибегает к политическому хамству и как ему противодействовать

Как в "блатном мире": почему Путин прибегает к политическому хамству и как ему противодействовать

Спичрайтер Юрий Рубан говорит, что частушка – проявление настоящего Путина, пример упрощения сложного до понятного себе.

Премьер Литвы Ингрида Шимоните отреагировала на оскорбительную фразу Путина в адрес Украины, заявив, что "это просто отвратительно". Речь идет об отрывке из нецензурной частушки, которым хозяин Кремля охарактеризовал украинскую позицию в Минских переговорах. В интервью журналистам Ингрида Шимоните посетовала, что в современном мире лидер страны решается использовать такие высказывания в адрес другого государства. Реплику Путина раскритиковали лидеры многих западных стран. А по мнению спичрайтеров и дипломатов, истоки брутального поведения нужно искать в прошлом.

Что такое политическое хамство и как ему противодействовать, говорится 11 февраля в сюжете ТСН.19:30.

В условиях российской угрозы об Украине говорят много и повсюду. Лидеры стран, в частности, вынуждены встречаться и с тем, от кого эта угроза исходит, и он все чаще не сдерживает себя в высказываниях.

В Дипломатической академии в Киеве годами учат слушателей хорошим манерам, правилам переговоров и протокола. Чтобы потом уже в Министерстве иностранных дел они разъехались по миру. И оказалось, что в некоторых странах даже в самых парадных залах общаются, как в темных подворотнях.

То ли цитата из песни панк-группы "Красная плесень", то ли строка из бранного стишка, фраза Владимира Путина в адрес Украины "Терпи, моя красавица" вызвала взрыв в цивилизованном мире.

Спичрайтер Юрий Рубан говорит, частушка – проявление настоящего Путина, пример упрощения сложного к понятному себе.

"Ну знаете, как в блатном мире — желание всех "нагнуть", и чтобы все говорили так, как я понимаю. Путин в начале двухтысячных лет даже на сложных переговорах такого себе не позволял", — отмечает Рубан.

Это просто противно: что такое политическое хамство и как ему противодействовать

1999 год — стройный тогда еще Путин разгорается на пресс-конференции по поводу событий в Чечне: "Мочить в сортире".

После двух президентских сроков, вернувшись к премьерству, он даже признал, что ляпнул тогда лишнего. На этом извинения заканчиваются, хотя обиды становятся все хуже. В политических речах увеличивается лекическое проявление тяжелого детства: "Кто как обзывается, тот так и называется".

Дипломаты проводят параллели и говорят, что мир такое уже видел. Именно Никиту Хрущева наследует Путин, когда хамит мировым лидерам, убежден эксперт по дипломатии Станислав Желиховский. Так же, как опаздывая на протокольные встречи, берет пример с российских монархов.

"Когда российский царь ловит рыбу, Европа может подождать. Этим Владимир Путин хочет показать, что он равный среди других мировых лидеров — что он является таким царем на земле", — объясняет Желиховский.

Что "царь" Кремля оскорбляет Украину, французский президент мог не понять.

"В случае перевода российских деятелей нужно быть хорошо знакомым с зековским пластом лексики", — отмечает переводчик Вадим Кастелли.

Кастелли переводил для четырех украинских президентов. Говорит, передавать действительно нужно каждое слово — но объяснять идиому после никто не запрещает.

"Он (переводчик — Ред.) мог сказать: российский президент цитирует некрофильскую частушку, герой которой насилует мертвую девушку. Если бы он это сделал, у Макрона был бы больший выбор возможных реакций", — говорит Вадим Кастелли.

Какой должна быть реакция? Эксперты сходятся в одном: перехамить Путина – идея плохая. Так же, как и улыбаться на агрессивные шутки. Яркий пример: поведение тогдашнего премьера Юлии Тимошенко в 2009 году в Ялте, когда на совместной пресс-конференции глава Кремля унизил президента Ющенко.

А вот премьер Британии Борис Джонсон на резкие высказывания российского коллеги по ухудшению экономических отношений между странами ответил с британским юмором: "Несмотря на все сложности, кажется, три сотни Bentley были проданы в этом году в Россию – и, возможно, не все оказались в МИДе РФ".

В свое время последствия политического хамства на себе ощутили на Филиппинах. Перед встречей с американским президентом их лидер позволил себе ругань в адрес Обамы. Встречу тот отменил и, несмотря на извинения, о новом рандеву за шесть лет договориться так и не удалось.

Славился бранными афоризмами и белорус Лукашенко. Но сейчас его признает и с ним встречается только Путин.

Напомним, 7 февраля во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном Путин сказал: "(Владимир Зеленский – ред.) заявил, что ни один пункт не нравится из Минских соглашений. Нравится – не нравится, терпи, моя красавица. Надо выполнять, иначе не получится".

Как оказалось, Путин в своем выступлении процитировал строчку из песни группы "Красная плесень", известной бранными песнями и фактически пропагандой насилия. В песне, из которой Путин, вероятно, взял эти слова, поется о принуждении "спящей красавицы" к сексу.

В свою очередь спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что президент РФ не знаком с творчеством этой группы.

Президент Зеленский отреагировал на пошлое выражение российского лидера. В Белом доме также отреагировали на заявление Путина "Нравится – не нравится". Джен Псаки заявила, что любая шутка об изнасиловании вызовет возмущение у всех в американском правительстве.