Как в фильме: тысячи украинцев поселились в аэропорту Берлина и не могут вернуться домой, как и остаться в стране

В Германии сейчас едва ли не наибольшее количество украинских беженцев в Европе — более миллиона. По всей стране действуют Центры временного размещения переселенцев, один из них — в Берлине на территории бывшего аэропорта "Тегель". Предварительно разрешение действует у него до конца сентября, однако, с большой вероятностью, он будет работать до конца года. Центр открыли с целью регистрации и распределения новоприбывших украинцев, бегущих от войны. Однако из-за острой нехватки жилья все оставшиеся по квоте в Берлине живут здесь уже по несколько месяцев, говорится в ТСН.

Где раньше немецкая столица принимала и отправляла авиарейсы, всего за месяц, построили огромный центр приема и распределения бегущих от российской войны в Украине людей. Центр прибытия украинских беженцев расположен на строго охраняемом бывшем аэропорту "Тегель". Местные жители могут воспользоваться специальным автобусом-шаттлом, а посторонние просто так сюда не попадут ни автомобилем, ни пешком.

Центр планировался для быстрой регистрации и распределения людей. Однако хотя количество прибывших в Германию сократилось — сейчас это до 70 человек в день, возможности Берлина принимать беженцев фактически иссякли. Коммунальные общежития, места в модульных городках или социальные квартиры закончились, а потому более 3 тысяч человек, ожидающих размещения в Берлине, живут здесь уже по полгода. "Но главная проблема у нас, что нам фактически нет, где размещать людей. Коммунальных общежитий у нас уже почти не осталось. Поэтому всем, у кого нет в Берлине друзей или семьи, где они могут остановиться, найти квартиру в Берлине все труднее, поэтому мы поставили палатки, где люди живут до тех пор, пока не найдется постоянное жилье”, — объясняет пресс-секретарь Моника.

Из-за большого скопления людей здесь еще нужно ходить в масках. Новоприбывших регистрируют, кому нужно – оказывают немедленную медицинскую помощь. Здесь работает тысяча волонтеров от разных организаций. Помогают оформиться в местных службах и податься на социальную помощь – около 500 евро в месяц. Переводчики общаются преимущественно на русском или сами являются русскими.

Здесь живут и до полу тысячи детей, далеко не все из них ходят в школу или детский сад. Для одесситки Елены эта ситуация невыносима. В Берлин она приехала с тремя детьми и больной матерью. Без регистрации постоянного жилья ее детей не берут в школу, потому они учатся дистанционно в украинской школе с одного компьютера. "Сами понимаете, как здесь на кухне можно сделать уроки, все крутится, громко, сейчас начнется обед", – говорит женщина.

Тяжело семье и из-за условий жизни. В каждой спальне 10 двуспальных кроватей и одна полочка на жильца. Питание трехразовое и однообразное, однако приготовить что-то диетическое малому ребенку или маме женщина не может, потому что нет холодильника. Несмотря на это, возвращаться с семьей назад женщина пока не планирует. “На 30 квадратных метрах живет 30 человек. Мужчины, женщины, чужие мужчины и женщины, и дети, и малыши, все вместе. Здесь заявляют, что это транзитный адрес, но, по сути, 6 месяцев и более, мы здесь находимся. Людям с детьми тяжело, но если люди сидят в подвалах, где-то в окопах, то, конечно... У нас просто нет выхода, понимаете? Под ракетные обстрелы я детей повезти не могу, мама больна — сколько я могу вынести на себе 6-летнего и трехлетнего, это 20 минут, это цена нашей жизни”, — объясняет Елена.

В общей сложности с начала российского вторжения в Берлин переехали около 100 тысяч украинцев и почти все живут в семьях, у друзей или снимают жилье по коммерческим ценам. Украинцы со статусом защиты имеют право на социальное жилье, однако на него безумный спрос и найти квартиру трудно. Долгое пребывание в таком общежитии и борьбу с немецкой бюрократической машиной выдерживают не все и возвращаются. Однако многим здесь возвращаться просто некуда.

Читайте также:

В Украине вышли на новый уровень лечения эпилепсии: пациенты о болезни забывают навсегда

Семья только через год смогла похоронить погибшего на "Азовстале" бойца: враг сбросил на бункер вакуумную бомбу

"Вода может подняться на 5 метров": председатель ОВА сообщил о ситуации на Херсонщине после подрыва Каховской ГЭС