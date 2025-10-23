- Дата публикации
-
- Категория
- Эксклюзив ТСН
- Количество просмотров
- 775
- Время на прочтение
- 1 мин
Как в Киеве прощаются с лидером группы Green Grey Андреем Яценко
Прощальная церемония началась в 9:00 в Доме кино Национального союза кинематографистов Украины.
Сегодня, 23 октября, в Киеве прощаются с основателем и фронтменом украинской рок-группы Green Grey Андреем Яценко, который умер 20 октября.
Как сообщает корреспондент ТСН.ua, провести музыканта в последний путь в «Дом Кино» сходятся друзья на поклонника музыканта. Прощание будет продолжаться до 11:30.
Напомним:
Основатель и фронтмен украинской рок-группы Green Grey Андрей Яценко, известный под сценическим именем Diezel, скончался в возрасте 55 лет.
Green Grey — одна из первых украинских рок-групп. Она была основана в Киеве весной 1993 года. Коллектив известен уникальным сочетанием жанров — ню-метал, фанк-рок, гранж, трип-хоп и дабкор.
Андрей Яценко был основателем и фронтменом группы. Также в состав входили Дмитрий Муравицкий (Murik), Владимир Костик (льВовчик) и Денис Биньковский (Original Dizzy).
В конце октября Green Grey должен был отправляться в тур по Украине. Первый концерт был запланирован в Киеве — там группа должна была представить украиноязычную версию хита «Под дождем».