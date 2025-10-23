Как в Киеве прощаются с лидером группы Green Grey Андреем Яценко

Андрей Яценко / © facebook.com/diezel.greengrey

Сегодня, 23 октября, в Киеве прощаются с основателем и фронтменом украинской рок-группы Green Grey Андреем Яценко, который умер 20 октября.

Как сообщает корреспондент ТСН.ua, провести музыканта в последний путь в «Дом Кино» сходятся друзья на поклонника музыканта. Прощание будет продолжаться до 11:30.

В последний путь музыканта проведут 23 октября / © ТСН

Напомним:

Основатель и фронтмен украинской рок-группы Green Grey Андрей Яценко, известный под сценическим именем Diezel, скончался в возрасте 55 лет.

Green Grey — одна из первых украинских рок-групп. Она была основана в Киеве весной 1993 года. Коллектив известен уникальным сочетанием жанров — ню-метал, фанк-рок, гранж, трип-хоп и дабкор.

Андрей Яценко был основателем и фронтменом группы. Также в состав входили Дмитрий Муравицкий (Murik), Владимир Костик (льВовчик) и Денис Биньковский (Original Dizzy).

В конце октября Green Grey должен был отправляться в тур по Украине. Первый концерт был запланирован в Киеве — там группа должна была представить украиноязычную версию хита «Под дождем».