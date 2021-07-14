Как в Киеве ремонтируют мосты: некачественные работы и обвинения в масштабных хищениях

В Государственной фискальной службе расследуют несколько схем вывода средств на строительстве киевских мостов.

Почему устали киевские мосты. Последние несколько лет в столице оживились ремонтные работы. Советские автодорожные сооружения ремонтируют за дорого. Но это не спасает от аварий, происходящих с ними. Проблемы возникают и с только отремонтированными путепроводами. Ситуацией заинтересовались и в Государственной фискальной службе.

Об этом 14 июля говорится в сюжете ТСН.19:30.

Ремонт на индустриальном мосту Киева. Работы должны завершить еще 31 мая. Работники до сих пор здесь. Они убирают проезжую часть от строительного мусора.



Здесь перекладывают асфальт. Восстановлена штукатурка. Все выровнено и покрашено. Это капитальный ремонт. Ориентировочная стоимость работ — 50 млн гривен. Не вооруженным глазом видно, что все держится на монтажной пене и деревянных досках.



"Ее потом уберут и все будет хорошо. Вот рядом замазано и все хорошо", — говорит работник.

Инспекция отремонтированных мостов столицы - почему некоторые из них снова в аварийном состоянии

По информации сайта КГГА, сейчас в Киеве ремонтируют четырнадцать путепроводов. Всего таких объектов почти двести большинство из них заждались ремонта.



Вместе с инженером и транспортным экспертом Виктором Петруком ТСН едет с ревизией отремонтированных за последние пять лет путепроводов. Наша первая остановка — возле метро "Нивки". Мост восстановили четыре года назад за 200 млн гривен. Через два года после капремонта он посыпался. На четвертый год эксплуатации центральный пролет уже поддерживают железные опоры. Эксперт говорит, что в ближайшее время придется переделывать.



"Они поставили эту конструкцию, но очевидно, что нижний пояс, который несет главную нагрузку, работающий на растяжение, в котором вся арматура — разрушен. Придется разбирать в этом прогоне эти три балки. И вместо них ставить три новых", — говорит Виктор Петрук.



Следующая остановка — прогон в районе станции метро "Святошин". Работы закончили пять лет назад. Стоимость вместе с отрезком дороги — 2 миллиарда гривен. Эксперт отмечает, что ремонт сделан без соблюдения технологий.

"Все балки разрушены вдоль деформационного шва. Именно туда затекала вода. Они не восстановлены нормально, так как не убрана изношена часть. Здесь так, шпателем разорвали и она вскочила и на этом все", — говорит Виктор Петрук.



Держат железные подпорки и недавно отремонтирован мост через проспект Победы, соединяющий Воздухофлотский проспект с улицей Вячеслава Чорновола.



В "Киевавтодоре" это проблемой не считают. Говорят, что недостатки будут устранены подрядчиком. Правда когда и как не уточняют.



"На искусственные сооружения подрядчик дает 10 лет гарантии. Все недостатки и дефекты в виде сколов бетона и также дефекты дорожного покрытия подрядчик будет выполнять за собственные средства", — говорит и.о. генерального директора коммунальной корпорации "Киевавтодор" Александр Федоренко.



Среди самых дорогих нынешних проектов "Киевавтодора" — ремонт путепровода на улице Елены Телиги. Он стоил почти 150 миллионов гривен и ремонт швов Южного моста по 76 млн гривен. Аварийный мост Патона — в планах.



"По мосту Патона у нас в этом году предусмотрены средства на начало проектирования. Сейчас идут тендерные процедуры на определение подрядчика для разработки проектно-сметной документации", — говорит и.о. генерального директора коммунальной корпорации "Киевавтодор" Александр Федоренко.



Между тем в Государственной фискальной службе расследуют несколько схем вывода средств на строительстве киевских мостов. Глава службы Вадим Мельник говорит, что деньги воруют, и демонстрирует журналистам схему, как все устроено. По этой схеме сделано мост на Шулявке и 20 лет строят Подольско-Воскресенский мост через Днепр. Киевская власть привычно считает эти подозрения политическим давлением

"Нами установлено предварительно, что почти на 40 процентов не выполненных работ, которые должны были быть выполнены за эти средства, но средства освоены в полном объеме. Работы не выполнены почти на 40 процентов, и сейчас тут как раз возникает вопрос хищения этих средств, и именно здесь возникает вопрос к лицам, которые принимали эти работы", — говорит Вадим Мельник.

А пока фискалы продолжают следствие, рабочие возле Индустриального моста убеждают съемочную группу ТСН, что монтажная пена и деревянные доски, которые торчат из бетона — это нормально.

Напомним, в Киеве начал разрушаться Брестский путепровод.

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