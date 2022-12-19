Как в Луцке одевают военных: люди на двух фабриках работают в несколько смен и закупили генераторы

Работа кипит почти круглосуточно. Пока в одном помещении кроят, в другом уже дошивают.

Пять тысяч комплектов зимней одежды для военных ВСУ и столько пар берцов закупили для Вооруженных сил Украины луцкие чиновники вместе с благотворительным фондом "Тільки разом".

Девушки засыпают за машинками, но домой не идут

Партия зимней формы обошлась в 47 миллионов гривен. Чтобы ее как можно быстрее отшить – работники на двух фабриках работали в несколько смен, для производства закупили генераторы.

Сколько комплектов уже изготовили и куда отправят форму – в сюжете ТСН в эфире информационного марафона "Единые новости".

Работа на предприятии кипит почти круглосуточно. Пока в одном помещении кроят, в другом уже дошивают.

Несмотря на выключение электроэнергии, они работают в несколько смен. Все для того, чтобы военную форму как можно быстрее одели наши воины.

"Работаем быстро, как только мы можем. Работаем частично на генераторах, частично – приспосабливаемся, меняем изменения", – говорит директор по маркетингу Ольга Касьян.

Юлия пока шьет — думает о самых родных. Ее муж и сын пошли защищать Украину в первый день полномасштабного вторжения России: "Оба сразу оделись и пошли в военкомат записываться".

Женщина говорит, что работа помогает ей отвлечься. Хотя и здесь, за швейной машинкой, думает только об одном: "Чтобы ребятам нашим было теплее и чтобы поскорее домой вернулись".

Первую партию – 1200 комплектов зимней военной формы – уже грузят и отправляют военным.

"Форма состоит из трех компонентов: это штаны, куртка ветровлагозащитная и утеплитель. Откликаются военные о качестве очень хорошо", — говорит городской голова Луцка Игорь Полищук.

Сшить и отправить на фронт форму планировали гораздо раньше. Из-за перебоев со светом процесс затянулся, но не остановился.

"Фонд Игоря Палицы "Только вместе" совместно с луцким городским советом сделали заказ на 5000 комплектов зимней формы и 5000 пар зимней военной обуви. Очень надеемся, такая помощь хотя бы минимально улучшит условия пребывания ребят в зоне боевых действий", — говорит глава правления "Тільки разом" Екатерина Шкльода.

В другой части города на отправку грузят берцы. На предприятии говорят: чтобы обувь была крепкая и теплая, все продумали до мелочей.

"Если человек, солдат, наступает на гвоздь или во что бы то ни стало, то подошва может быть пробита, а стелька не даст этого. Она вяжет, как называют военные", — объясняет директор предприятия Иван Ковальчук.

Первую партию одежды и обуви отправят в два стрелковых батальона.

"Погодные условия сами видите, обеспечение в принципе у нас от министерства обороны, но всегда второй комплект формы никогда он не помешает", — рассказывает руководитель волынского областного территориального центра комплектования Олег Кивлюк.

Портные и швеи верят: скоро вернутся к своим привычным заказам — будут шить изысканные вышиванки и красивую классическую обувь. Для этого сейчас и трудятся на победу.

"Сколько мы можем, мы работаем. Девушки уставшие уже сидят за машинками, засыпают, но никто не идет домой, это наш фронт здесь", — говорит директор предприятия Иван Ковальчук.

Несмотря на перебои со светом, производители надеются как можно быстрее дошить и передать воинам остальные комплекты одежды и обуви.

Праздник для детей защитников

Кроме того, в Луцке был организован праздник для детей военнослужащих. Школьников, родители которых защищают Украину, пригласили на спектакль, а затем каждому помощники Николая приготовили сладкие сюрпризы. Фонд "Тільки разом" закупил для детей 4000 тысяч подарков. Все для того, говорят организаторы, чтобы хоть немного их порадовать и еще раз убедить – чудеса существуют.

Шестилетняя Даша на праздник пришла вместе с папой. Его только ненадолго отпустили с фронта.

"Несколько дней и буду ехать назад", – говорит военнослужащий Валерий.

Муж приехал из самого ада – из Бахмута. Девочка не видела папу уже несколько месяцев. Говорит, у нее мечта много и самая главная – одна: чтобы папа вернулся домой.

Валерий обещает вернуться и исполнить все мечты дочери.

"Закончится война, мы купим тебе и котика, и собачку, и все, что ты захочешь", — говорит Валерий.

Деток военных приглашают погрузиться в настоящую сказку. Здесь они встречают Николая и вместе с героями спектакля прогоняют мрак.

Такое действо организовал благотворительный фонд "Тільки разом". Все для того, говорят организаторы, чтобы дети погрузились в чудо и хотя бы немного забыли о войне.

"Я считаю, самое большое и самое важное для детей — день святого Николая, мы решили порадовать детей военнослужащих хорошим новогодним спектаклем и сладкими подарками", — говорит председатель правления фонда "Тільки разом" Екатерина Шкльода.

Настя приехала в Луцк из Николаева. Ее отец и мать – военные, для девочки они – настоящие супергерои. Самая большая мечта девочки – вернуться домой и встретиться с друзьями. Сегодня на спектакле она с одноклассными, родители которых тоже защищают Украину.

"Приятно, что есть возможность поблагодарить наших защитников таким образом, уделив внимание и поздравив с праздниками их детей", — говорит луцкий городской голова Игорь Полищук.

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