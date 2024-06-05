Как в нацистских лагерях смерти: каким из плена россиян вернулся нацгвардеец Роман Горилик

Роман Горилик провел в плену более двух лет.
Похудевшие на десятки килограмм, от чего кажется, что скелет просто обтянут кожей. Это не начало фильма ужасов, это реалии украинских воинов, которые прошли российский плен. Так издевались разве что в нацистских лагерях в 20-м веке, но звери и в 21-м находят способы, как истязать наших ребят.
Далее в эксклюзиве ТСН.ua. вы услышите невероятную историю нацгвардейца, который провел в плену более двух лет. Это должен увидеть и услышать каждый, это то, как живут еще тысячи наших украинцев, о которых мы не имеем права забывать.
Как выглядят украинцы после российского плена
Кожа натянута на скелет, так выглядит сейчас украинский воин – нацгвардеец Роман Горилик, который в российских застенках провел более двух лет. Увидев эти фото, можно только вообразить, что пришлось пережить ему и другим украинцам, которым пришлось побывать в лапах рашистов.
Роману и еще 74 пленникам удалось вернуть из российских застенков 31 мая 2024 года в рамках обмена военнопленными, хотя он и не принимал непосредственного участия в боевых действиях, но от этого над ним меньше не издевались.
Роман являлся старшим контролером КПП по охране Чернобыльской атомной электростанции. Его и других 168 охранявших ЧАЭС нацгвардейцев россияне взяли в заложники и вывезли из Украины через Беларусь еще в марте 2022 года. 89 из них до сих пор удерживаются в плену, а РФ использует их для обмена на российских оккупантов.
В проекте "Хочу жить", где рассказали историю Романа, говорят: все это похоже на зверства в нацистских лагерях.
"Состояние Романа и других украинских военнопленных вызывает ужас и ассоциации с самыми темными страницами истории человечества – нацистскими концентрационными лагерями смерти".
Международных наблюдателей не допускают
За все время пребывания в плену Романа Горилика и других 74 военнопленных украинцев, возвращенных в рамках крайнего обмена, ни разу не посещали наблюдатели Международного Комитета Красного Креста.
"Не пускать наблюдателей к военнопленным с нарушением положений Женевских конвенций – сознательная и целенаправленная политика российских властей. Это делается специально, чтобы Международный Красный Крест не мог зафиксировать то, как российская сторона обращается с военнопленными. Чтобы скрыть от мира бесчеловечное отношение России к украинцам, буквально политику геноцида украинского народа".
Бьют всех годами
В российском плену неважно – мужчина ты или женщина, но если ты украинец или украинка – побоев не избежать. Во время обмена 31 мая 2024 года, наконец, свою маму увидел маленький Дима. Женщина находилась на "Азовстале", попала в плен и пробыла там больше двух лет, а теперь она впервые за долгое время обняла своего сына!
Что известно об обмене
31 мая удалось провести обмен впервые с февраля этого года. Украина и Россия провели обмен по формуле "75 на 75". Среди освобожденных защитников – 70 мужчин и пятеро женщин, шесть офицеров и 65 представителей рядового и сержантского состава.
По меньшей мере, треть из спасенных имеют ранения, тяжелые заболевания или инвалидность. Также удалось освободить двоих жителей Харькова, по одному из Изюма и Изюмского района и по одной из Чугуева и Купянского района. Один из обменяных пленных сообщил, что находился в камере вместе с похищенным россиянами журналистом УНИАН Дмитрием Хилюком. По словам мужчины, вместе в камере они провели 11 месяцев. Дмитрий попросил передать родителям и брату известие о себе, чтобы родные знали, что он жив и надеется на скорейшее освобождение.
Дмитрий Хилюк вместе с его отцом был похищен в первые дни марта 2022 года во время оккупации Киевской области. Позже отца журналиста отпустили, а Дмитрия незаконно вывезли в Россию.
Вернули тела погибших
Также на родную землю удалось вернуть тела погибших Защитников, в частности, из Донецкого, Запорожского, Луганского и Харьковского направлений, а также с временно оккупированных территорий Украины. По результатам репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 212 павших защитников.
Напомним, что этот обмен – 52-й с начала полномасштабного вторжения России. На сегодня освободить из плена оккупантов удалось уже 3210 Защитников и Защитниц Украины.
Тысячи гражданских украинцев до сих пор в плену
В декабре 2023 года уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что гражданских украинцев в российском плену по официальным данным – около 28 тысяч. Об их состоянии и местонахождении ничего неизвестно, ведь преимущественно оккупанты запрещают им переписываться и контактировать с родными. Часто людей задерживают прямо на улицах, хватают и без всякого суда и следствия бросают в СИЗО и импровизированные российские застенки.
В рамках гражданских обменов возвращают редко. Дело в том, что международное право запрещает держать в плену некомбатантов и соответственно процедура обмена военнопленными к ним не применяется.
На оккупированных территориях россияне иногда отпускают таких заложников, если они перестали их интересовать. Люди оказываются в оккупации без документов и добраться на территорию, подконтрольную украинским властям, для них – трудная задача. Уже третий год идет полномасштабная война, есть те, кого захватили оккупанты еще в первые месяцы войны, но так и не отпустили.
На какой стадии разработка механизма возвращения гражданских украинцев из российского плена мы решили узнать у уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца, впрочем, объяснив это занятостью, комментарий он нам пока не предоставил. Но если у вас есть информация и советы для таких семей, не оставайтесь равнодушными к чужой беде, украинцы уже не раз доказали, что стоит нам только объединиться – как нам по силам все. То ли касается сбора средств, то ли другой кричащей ситуации. Сейчас своих родных из российского плена ждут тысячи семей и пора думать, как можно им помочь.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: КАК В НАЦИСТСКИХ ЛАГЕРЯХ СМЕРТИ: украинец показал, каким вернулся из российского плена!
Напомним, следователь из Мариуполя Марьяна Чечелюк показала фотографии с последствиями плена и обратилась к россиянам с "пожеланием".
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