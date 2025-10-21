Как в средневековье: в метро Киева объяснили, почему туалеты на станциях подземки такие страшные

В Киеве туалеты в метро в ужасном состоянии / © Unsplash

Киевлян шокировало состояние служебных туалетов на станции метро «Лукьяновская». В Сети публикуют фото уборных, которые считаются служебными, но во время воздушной тревоги, пассажиры, находящиеся на станции, могут воспользоваться этими кабинками.

Собственно после такого посещения, киевляне были шокированы «средневековым состоянием» туалетов. Их вид действительно поражает — обшарпанные стены, потрескавшаяся плитка и отсутствие уборки.

Туалеты в метро. Фото: телеграм-канал «Инсайдер. Киев»

Некоторые из киевлян, шокированных состоянием туалетов, говорят, что скорее всего, именно поэтому в туалеты на станциях метро и не пускают пассажиров в обычное время, потому что увиденное там, шокирует. Мол, если в такие туалеты начнут впускать пассажиров постоянно, то посетители просто поседеют от увиденного.

Но в «Киевском метрополитене», говорят, что туалеты, о которых идет речь, являются частью системы санузлов гражданской защиты, которые были законсервированными и не использовались. Однако сейчас, в связи с полномасштабной войной, эти помещения открыты во время воздушной тревоги.

«Из-за значительного кадрового дефицита, большого объема ремонтных работ, а также из-за сложной финансовой ситуации предприятия — восстановление туалетов происходит постепенно», — объясняют ТСН.ua в метрополитене.

В частности ремонт этих помещений на станции «Лукьяновская» запланирован на первую половину 2026 года, однако предприятие ищет возможность выполнить эти работы раньше.

«Тем временем работники локально приводят помещение в порядок — очищают плитку на стенах и полу, заменяют необходимые элементы», — объясняют в подземке.

Всего в Киевском метрополитене более 500 санитарных мест (в одном помещении станции может быть 5-6 мест).

«Предприятие постепенно заменяет сантехнику, плитку, сливные бачки, там где внешний вид этого требует. В то же время отметим, что системы санузлов работают исправно», — объясняют в подземке и благодарят всех за понимание и поддержку в это сложное время.