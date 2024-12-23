Как в Украине готовят мобилизованных и почему они немотивированы: фото, видео

Будущих военных учат оказывать помощь и действовать в боевых условиях.
В Украине 45 дней длится курс подготовки мобилизованных. Они проходят базовую военную подготовку, учатся оказывать первую помощь и преодолевать психологические вызовы.
Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Марички Кужик.
На полигоне все создано, чтобы условия максимально напоминали боевые. Здесь мобилизованные работают в команде - учатся доверять собратьям и защищать их. Продвигаются в сторону врага, прикрывая друг друга.
Рядом другие бойцы зачищают траншею от врагов. Инструктор лазерной указкой обозначает места, где новобранец должен начать задание и в каком положении. А дальше вместе с ним заходит в траншею и координирует действия во время стрельбы.
Один из главных элементов подготовки - это работа с гранатами. На этом этапе они имитационные. Новобранцы учатся метать их на меткость и дальность, из разных положений и укрытий.
Безопасность - главное правило, которое военные должны усвоить с первых дней. Также обучают домедицинской подготовке.
Задача - не только подготовить новобранцев к боевым условиям, но и помочь справиться с психологическими вызовами, говорят инструкторы.
"Мобилизованные приходят не очень мотивированные. И это большой комплекс работы. Нужно зажечь эту искру в человеке, привить патриотизм с помощью психологов, инструкторов", - говорит заместитель командира полка по учебной работе Иван.
Проживают мобилизованные в палаточном городке. В течение дня они учатся, а вот вечером - личное время.
"В течение учебного дня телефонами мобильными пользоваться запрещено. Это связано с безопасностью личного состава. Телефоны предоставляются по прибытию после учений", - говорят военные.
Продолжаются обучение сорок пять дней. За это время военные должны получить необходимые навыки и понять, что от их действий зависит собственная жизнь, собратья и успех в борьбе за Украину.
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