Как в Украине можно купить права: сколько стоит и как работает схема

В Украине до сих пор можно купить фальшивые удостоверения

Если вы хотя бы раз искали в «Гугле», как получить водительское удостоверение, ваши соцсети гарантированно завалены рекламой: «Права без поездок в СЦ», «Внесение в реестр», «Оформление за рубежом». Цена вопроса — всего 20 тысяч гривен.

Проект «Хапуга.UA» провел эксперимент: журналисты купили удостоверение на вымышленное лицо и установили, кто стоит за этой схемой. Подтянутся ли такие права в «Дію» и какие столичные автошколы замешаны в криминале — в нашем расследовании.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ПРАВА за 20 ТЫСЯЧ: ЖУРНАЛИСТЫ Хапуга.UA КУПИЛИ СВИДЕТЕЛЬСТВО В ИНТЕРНЕТЕ И ПРОВЕРИЛИ СХЕМУ

Как получить фальшивые права

Официально получить права — это квест. Только обучение в автошколе сейчас стоит около 38 тысяч гривен, не считая экзаменов. На этом фоне предложения сайтов вроде drive24.agency выглядят как чудо.

Менеджер мошеннического сайта: «Здравствуйте. Я помогу вам получить удостоверение! Делаем права нового образца с QR-кодом. Категория В — 17 500 грн. Процедура удаленная. После оплаты права будут в „Дії“ через 1-2 часа».

Чтобы проверить это, журналисты создали «мифического персонажа»: скачали фото чужого человека и придумали идентификационный код. Аферисты даже не моргнули глазом — через несколько дней они прислали макет «пластика» на согласование.

Во время переписки журналисты выманили данные автошколы, которая якобы выпустила нашего «курсанта» — это ООО «Автошкола Веста». По адресу регистрации в Киеве (ул. Срибнокильская, 12) вместо нее мы нашли другую школу — «Таурус».

Оказалось, что эти школы объединены одним номером телефона, а вместе с ними — целая сеть: «69», «Патриот» и «Мегаполис». «Веста» уже является фигурантом уголовного производства.

Из постановления суда: «Должностными лицами автошколы „Веста“ внесены недостоверные сведения в ЕГР МВД об успешном окончании обучения конфидентом… Получена неправомерная выгода 15 000 грн за решение вопроса по экзамену».

Самое интересное, что во время обысков там нашли печать бориспольской компании «Гуд-Док», которая, вероятно, штамповала липовые медицинские справки «Пригоден». В самом здании в Борисполе о такой фирме и не слышали: «Его не существует. Это липовая фирма. Полиция сюда постоянно приходит».

Что говорят в сервисном центре о фальшивых правах

Когда аферисты прислали видео готового удостоверения и «справку о выдаче» с подписью действующей сотрудницы ТСЦ МВД №8042 Анжелики Христовой, журналисты поехали на разборки.

Руководитель ТСЦ: «Ну, во-первых, я уже вижу, что это подделка. Цвет, шрифт — это чистой воды мошенничество». Анжелика Христова, чью подпись подделали: «Это во-первых не наш бланк. У нас утвержденная форма. Это стопроцентно фейковый документ».

В сервисном центре говорят: такие «покупатели» приходят часто и спрашивают: «Почему прав нет в „Дії“?». Тогда коммунальщики вызывают «102».

Кто продает права

Менеджер, продававшая права, подписывалась как «Алина Боголюбова». На фото — эффектная женщина. Но оказалось, что это реальный киевский адвокат Мирослава Сорока, чьи фото просто украли.

Мирослава Сорока, адвокат: «Мои фотографии есть в свободном доступе, использовать их может любой. Я не имею отношения к водительским удостоверениям».

Средства за «липовые» права просили присылать на карты реальных людей — Иры Ременяки и Максима Косарева. Максим в переписке сначала открещивался, а потом признался, что «сдал карту в аренду» для вывода крипты через аккаунты с названиями «Обнал Лига» и «Карина Янкова».

Теперь у правоохранителей есть полный кейс: сайт, имена получателей денег и названия автошкол с запятнанной репутацией, которые почему-то до сих пор работают.

Помните: статья 358 УК Украины за использование поддельных документов предусматривает не только штраф, но и ограничение свободы. А «права в базе» от анонимов из интернета — это лишь кусок дешевого пластика, который заканчивается для владельца в отделении полиции.

