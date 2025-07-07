Как в Украине продолжат мобилизацию после ударов по ТЦК: в ВСУ рассказали о «горьком опыте»

В ВСУ ответили, как изменится мобилизация после ударов России по ТЦК / © ТСН

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В последние две недели Россия в шестой раз ударила по зданиям ТЦК и по прилегающей к ним территориям, реализуя свой новый замысел. Этим уже похвастались российские пропагандистские СМИ, подтверждая тезис, что атаки были 100% целенаправленными.

Как сообщили Сухопутные войска ВСУ, сегодня, 7 июля, в результате атаки произошло попадание вражеских БпЛА в здание Харьковского областного ТЦК и СП и прилегающую территорию, а также вблизи Запорожского областного ТЦК и СП. Накануне россияне атаковали ТЦК в Кривом Роге, Полтаве и Кременчуге.

Как именно это повлияет на мобилизацию в этих регионах и по всей стране — об этом в комментарии для ТСН.ua рассказали спикер Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев и глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

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По словам Виталия Саранцева, горький опыт прилетов уже учтен.

«Все мобилизационные мероприятия будут продолжаться. Горький опыт (прилетов — Ред.) будет учтен. Проводятся мероприятия по рассредоточению персонала ТЦК и СП, чтобы обезопасить жизнь и здоровье людей, исполняющих обязанности. Также будет сделано все возможное, чтобы обезопасить жизнь и здоровье именно военнообязанных, посещающих ТЦК и СП», — говорит Саранцев.

По его словам, по состоянию на сегодняшний день многие документы, которые хранились или хранятся в ТЦК, были оцифрованы. Относительно судьбы бумажных носителей — этот вопрос пока остается открытым.

«По документации — было сделано много шагов в направлении цифровизации. Многие документы были оцифрованы. В целом мобилизация будет продолжаться. Россия понимает, что сейчас ТЦК — это наиболее эффективные учреждения, которые могут обеспечить мобилизационные процессы, поэтому будут пытаться остановить их деятельность. Видим три основных направления, в которых работает Россия: постоянные информационные атаки, террористические атаки, а теперь нанесение воздушных ударов с помощью дронов-камикадзе», — говорит Саранцев.

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В свою очередь глава Совета резервистов Иван Тимочко отмечает, что в ТЦК могут храниться не только личные дела военнообязанных, но и без вести пропавших, дела ветеранов. ТЦК наполняют реестры, благодаря которым военнообязанные решают ряд важных вопросов, связанных с мобилизацией.

«Это централизованные удары. Россия планово подходила к этому давно — пыталась дискредитировать военнослужащих, нанимала дураков, которые приносили взрывчатку за малые деньги и сами взрывались. У всего этого была общая цель — сорвать мобилизацию», — говорит Тимочко.

И продолжает: «ТЦК хранят и обрабатывают большое количество информации — личные дела семей военнослужащих, дела ветеранов, демобилизованных, лиц с инвалидностью, пропавших без вести. ТЦК наполняют «Оберег», что очень важно, заполняют «Резерв+».

По данным Тимочко, после совершения ряда терактов в помещениях ТЦК, работники этих учреждений во время выполнения своих обязанностей начали рассредоточиваться. Это подтверждают и в Минобороны Украины.

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«Россия сейчас пытается подать эти атаки как символические удары, для россиян важно обрушить нашу оборону. Россия пошла на крайний шаг. Такие удары продолжатся. В политическом смысле они означают, что Россия демонстрирует, что, мол, готова пойти на все», — говорит он.

Как именно повлияли удары по ТЦК на цифровую составляющую мобилизации, какие угрозы для цифровых носителей, на которых хранится информация о военнообязанных — с таким вопросом ТСН.ua обратился к цифровой команде Минобороны. Там нам сообщили, что готовят ответ.

Ранее сообщалось о том, что в Минобороны РФ сделали заявление об атаках по ТЦК.

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