Как в Украине работают школы и детсады во время отключения света

В школах, по данным Минобразования, с генераторами 86% заведений, и это по стране.

Отключение электроэнергии стало обыденностью, но до сих пор приносит множество неудобств в нашу жизнь. И дело не только в быту, который мы можем организовать в квартирах или домах, набрав достаточно воды, зарядив павербанки или имея портативные нагреватели пищи.

Готовы ли украинцы к новой волне электроотключений - в материале корреспондента ТСН Сергея Моргуна.

Ирина и 5-летняя Злата живут на 21 этаже. Когда нет света, они пешком поднимаются в свою квартиру. А если с собой самокат или велосипед его оставляют в отдельной комнате в холле их дома. Так или иначе к отключениям электроэнергии девушки привыкли. Однако, говорят, чтобы хоть один лифт работал бесперебойно - хотелось бы. С этим обратились всем домом в различные инстанции, чтобы его не отключали. Но услышат ли их, поэтому начали собирать на генератор. Его надеются хватит и для водоснабжения, оно тоже исчезает вместе со светом.

"Водоканал дает воду только до 14 этажа, насосы дальше не качают. Это для нас проблема, потому что у меня маленький ребенок, я не могу его вечером по купать, подготовить ко сну, а утром мы не можем нормально собраться в садик, мы высчитываем когда будет отключение света, и хорошо если все по графику, мы набираем вожду в ванну, в ведра", - говорит кинка Ирина Андреева.

Ирина Андреева

И все же, Ирина говорит, им повезло. Вдруг они не успели приготовить завтрак дома, можно на него рассчитывать в садике. Там тоже электричество выключают, но хотя график четкий.

Наталья Солодка — директор садика в Деснянском районе Киева. Это не тот, в который ходит маленькая Злата, но здесь подход к работе схож.

"Нам всем приходится подстраиваться под графики. Но иногда поварам приходится приходить раньше, чтобы приготовить деткам завтрачек, а потом мы уже подстраиваемся под обед и ужин. Единственный график выдачи пищи может корректироваться, где-то на полчаса, но ни разу у нас дети не были голодны", и это не только у нас, но и во всем Деснянском районе", — говорит она.

Наталья Солодкая

Также в заведении заменили старые плиты на новые духовки, менее элетрозатратные и хранящие ее горячей дольше.

Обеспечение дошкольных учреждений, например генераторами, дело не Минобразования, а местных властей. Так что в отношении Киева в КГГА говорят стремятся обеспечить альтернативными источниками питания все садики города.

В школах, по данным Минобразования, с генераторами 86% заведений, и это по стране. Их тоже пока не планируют активно задействовать, потому что световой день долог. Впрочем, говорят, на третьем году войны, на отключения не жалуются. Поэтому относятся к пониманию. И делают все, чтобы быть более автономными как в учебных заведениях, так и в быту. Киевлянка Ирина говорит, понимают, генератор приобрести это только полдела, потому что еще обслуживать и заправлять его нужно.

Жизнь без света! Как украинцы приспосабливаются и готовятся к еще более долгим включениям?

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