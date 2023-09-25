Как в Украине во время войны развивается бизнес: перспективные отрасли и что говорят фермеры и экономисты

97% украинского бизнеса уже возобновило свою работу. Вопреки российскому полномасштабному вторжению крупные и мелкие предприниматели развивают и расширяют свой бизнес. Ежедневно регистрируют собственное дело и новые предприниматели.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Виктории Ковцун.

Россияне уничтожили и украли технику – что говорит фермер из Черниговщины

С началом большой войны украинскому бизнесу было не просто, они теряли поля, рабочих и предприятия часть из которых до сих пор находится на временно оккупированных территориях. Части бизнеса пришлось релоцироваться, а некоторым и вообще начинать сначала



Николай около Чернигова выращивает пшеницу, кукурузу, подсолнечник и картофель. Продает и производит семена. Сейчас у него в разгаре жатва. Весной 2022 года его ферма попала в оккупацию, тогда часть собранного урожая и техники фермер потерял.

Фермер Николай

"На картофеле мы недополучили 25 миллионов, зерно по себестоимости продавали, дохода не было. Технику испортили и украли. Инструментов забрали только 800 тысяч", — говорит фермер Николай.



Впрочем, после деоккупации вышли в поле и начали работать, чтобы не потерять урожай. Часть работников предприятия сейчас на фронте. Поэтому около полутора тысяч гектаров хозяйства — сейчас 400 стоят пустые.

В противоположность привычным 400 гектарам в этом году и в прошлом году картофелем засеяли только 120. Из них надеются собрать примерно восемь тысяч тонн и уже ищут покупателей, а вот с пшеницей в этом году говорит Николай будет сложнее, поскольку покупателя у него нет.

Экономисты говорят, что украинский бизнес имеет потенциал

Впрочем, убежденный со временем все же удастся вернуться на довоенный уровень заработка. Постепенную стабилизацию бизнеса в последние месяцы замечают и экономисты.

"Они понемногу наладили разорванные логистические связи, они на новых местах начали производство, оживился потребительский спрос, потому что население тоже понемногу возвращалось из Европы", — говорит экономист Олег Гетман.

Олег Гетман

Какой бизнес активно возобновляется

По подсчетам Всемирного банка сегодня свою работу возобновили фактически 97% украинского бизнеса. Больше всего наращивают мощности, аграрии и торговый бизнес.

Положительная статистика и среди мелких предпринимателей – открылось больше, чем закрылось. Прекратить свою деятельность решили 240 тысяч человек, а открыть бизнес — 288 тысяч.

Больше всего с началом великой войны прибыло в сфере ИТ – почти 28 тысяч предпринимателей. Один из них Валерий – перед началом полномасштабного вторжения уволился, через 6 месяцев нашел новую работу и решил работать прозрачно. Говорит такое решение и его коллеги.

"Сейчас не то время вообще, чтобы что-то скрывать. Если мы уже волонтерим и донатим, то это тоже вот такой вот вклад в экономику страны", — говорит ИТ-ишник.



На втором и третьем местах по количеству вновь созданных предприятий с начала войны — розничная торговля и торговля в интернете. Далее следуют грузовые перевозки, рестораны и салоны красоты. Но мелкий бизнес работавший и до полномасштабной войны тоже не стоит на месте.

Куда релоцируется бизнес

Тех, кому удалось перевезти свой бизнес в более безопасные регионы после 24 февраля – 837. Больше всего релокированных предприятий на Львовщине, Закарпатье и Черновцах дальше идут Ивано-Франковск, Тернополь и Хмельницкий.

"Не удалось релоцироваться такому крупному, мощному бизнесу, который работает с большим количеством оборудования. В основном страдают металлурги", — говорит экономист Олег Гетман.

Украинский бизнес научился приспосабливаться

Несмотря на потерю части бизнеса, остающейся на временно оккупированных территориях, влияние на экономику подрыва Каховской ГЭС и остановку зернового соглашения — в Минэкономики говорят, что бизнес научился приспосабливаться. По прогнозам экспертов уровень прибыли предприятий в этом году будет больше прошлогоднего. И ситуация будет постепенно улучшаться, в том числе и через помощь международных партнеров.

"Нам в Украину будут заливать средства и очень значительные средства. Будут расти эти отрасли — строительство, аграрный сектор и прочее, они будут тянуть за собой другие отрасли. У нас нет другого будущего, как постепенно развиваться, наращивать экономические способности, благосостояние граждан", – говорит Олег Гетман.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: 97% бизнеса возобновило работу! К концу года показатель может возрасти!

Напомним, как живут люди в уничтоженных селах Николаевщины и что они говорят.

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