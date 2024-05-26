Как в Украине возобновляют газоснабжение после обстрелов РФ: специалисты рассказали новые подробности

Только в этом году газовики уже получили около 144 тысяч обращений.

Из-за отключения света и российской агрессии газ для многих украинцев остается единственным ресурсом, который доступен постоянно. Особенно в прифронтовых регионах, где враг регулярно обстреливает энергетическую инфраструктуру. Ремонтные бригады по всей Украине там работают в усиленном режиме, чтобы максимально быстро восстановить разрушенное. С начала войны украинцы почти 150 тысяч раз обращались в аварийные газовые службы. И немалое количество обращений происходит именно из-за действий врага.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Последствия российской агрессии на Киевщине газовщики устраняют до сих пор

Ежесуточно диспетчерские пункты экстренной службы 104 на Киевщине принимают более двух сотен подобных заявок. На Киевщине таких бригад работает 44. На место вызова каждая должна выехать за 5 минут и добраться не дольше, чем за 40 минут.

Газовики признаются - люди почти никогда не звонят на горячие линии без причины. 95 процентов всех заявок идут по аварийным ситуациям.

Из-за российской агрессии у газовщиков стало больше работы

"Наибольшее количество аварийных вызовов - это запах газа на улице, возле домов, 20% - это запах газа в помещении. Неработающие приборы, утечка из приборов, счетчиков", - говорит начальник аварийно-диспетчерской службы Киевского филиала "Газсети" Валерий Андриянов.

Изрядно повлияла на работу газовиков российская агрессия. На Киевщине во время оккупации враг повредил немало многоэтажек и газовой инфраструктуры. 150 тысяч потребителей тогда пришлось отключить. А после деоккупации мастера несколько месяцев приводили все в порядок.

"Много было работы, мы там и ночевали. То есть, с военными зашли. Получили допуск, проверяли, заваривали", - говорит старший мастер Киево-Святошинского филиала УЭГХ Киевского филиала "Газсети" Виктор Паламаренко.

Виктор Паламаренко

Последствия, признаются, до сих пор преодолевают. Где-то приходится менять деформированные трубы. Где-то владельцы только возвращаются из-за границы и там также нужно восстанавливать газоснабжение. Также немалый вред наносят обломки вражеских дронов и ракет, которыми враг регулярно атакует область.

"Последняя атака у нас был поврежден распределительный газопровод - пробитый насквозь. К сожалению, для восстановления мы вынуждены отключать населенные пункты, но оперативно, в течение суток - все восстанавливается", - говорит начальник аварийно-диспетчерской службы Киевского филиала "Газсети" Валерий Андриянов.

Какая ситуация с газом в Донецкой области

А это уже Донецкая область. Аварийные бригады в Краматорске так же круглосуточно выезжают на вызовы жителей. На этот раз, признается слесарь Виталий, повод для выезда хороший. Один из горожан вернулся в свой дом. Ему восстанавливают газоснабжение.

Впрочем, немало обращений в диспетчерские пункты, признают газовики, напрямую связаны с войной. По области враг повредил 450 километров газопроводов и газораспределительные станции. После обстрелов часто латать приходится домовые коммуникации, проверять целостность подземных труб.

"Несмотря на то, что мы достаточно близко к линии разграничения - у нас все работает. Наша цель - бесперебойное, безаварийное газоснабжение. Когда в городе есть газ, свет и вода, то в городе есть жизнь", - говорят в газовщики.

Только в этом году газовики уже получили около 144 тысяч обращений.

Не всегда, признаются, отремонтировать все удается по нормам мирного времени. Ремонты делают только после разрешений ГСЧС. Нередко враг намеренно целится в аварийные бригады, потому что понимает - когда все работает даже в войну, то запугать людей невозможно.

"Наши специалисты, наши профессионалы, особенно газосетей, - они делают все возможное, чтобы восстановить постоянное газоснабжение в дома. Это важно, ведь газ иногда является единственным источником энергии. Особое внимание прифронтовым территориям - это Донецкая, Харьковская область, где ежедневно ведутся ремонтные работы", - говорит председатель правления НАК "Нафтогаз" Алексей Чернышов.

Алексей Чернышев

Только в этом году газовики уже получили около 144 тысяч обращений от граждан на аварийную линию. Такое количество мастеров не пугает. Наверное, это хорошо, что люди обращаются к специалистам, а не самостоятельно пытаются решить проблемы.

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