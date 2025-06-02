Как в Украине встречают освобожденных из плена воинов: жители приграничья поделились впечатлениями

Встреча освобожденных из плена / © ТСН

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Жители приграничных сел Черниговщины, узнав об обменах, бросают все свои дела и с флагами и плакатами бегут на трассу. Стоят там часами, чтобы лишь на мгновение увидеть улыбающиеся лица в автобусах, помахать им, поплакать и поддержать героев, которые возвращаются домой.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Марьяны Бухан.

«В соцсетях сейчас вирусится видео, как жители Черниговщины просто так выходят на трассу и встречают автобусы с освобожденными из плена наших защитников. Мы решили приехать в эти села черниговской области и показать вам, кто эти прекрасные люди», — говорит корреспондентка ТСН.

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Девушки из поселка Репки постят видео со встречи освобожденных, которые в соцсетях набирают сотни тысяч просмотров. Ради этих встреч они откладывают все дела, даже заранее запланированные.

От белорусской границы и до самого Чернигова встречать освобожденных пленных живым коридором вдоль дороги — здесь уже традиция. Начали ее еще прошлым летом, когда обмены начали происходить именно на этом участке границы. И каждый раз людей все больше и больше. Выходят и взрослые, и дети.

У Марины с Татьяной накопилось немало атрибутов, с которыми выходят на дорогу — это и огромный плакат, и воздушные шарики, и куча флагов. Вместе с соседями они часами ждут того важного и очень короткого момента, когда автобусы промчатся мимо.

Сын Татьяны Женя в прошлом году на фронте получил ранение, ему оторвало часть стопы. Но несмотря на это он тоже часами стоит на трассе. А их соседка Люба почти не ходит, но уговорила подруг каждый раз вывозить ее на дорогу на коляске.

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Последний раз во время обмена, хвастаются, возле них остановилась машина, из которой вышел министр обороны Рустем Умеров и просто поблагодарил их.



В другой части большого поселка Репки за сбор односельчан отвечают Анна и Татьяна — местные активистки показывают ТСН как на трассе их люди встречают ребят.

Огромный плакат со словами «приветствуем дома» они нарисовали во время последнего обмена просто на дороге и прямо на шпалере. Теперь берегут его для следующих обменов.

Они надеются, что этот следующий обмен будет скоро, и тогда на дорогу выйдет еще больше людей.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: