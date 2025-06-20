Как в украинских колониях обучают заключенных: учитель английского откровенно рассказал об опыте

Ярослав Сидоренко преподает в колонии / © ТСН

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На участие в премии Global Teacher Prize Ukraine, которая ежегодно отмечает лучших учителей Украины, поступила заявка от преподавателя очень необычного учебного заведения. Это — школа в тюрьме, где преподает английский язык Ярослав Сидоренко.

Какие особенности уроков в исправительном учреждении и какие перспективы видят заключенные в образовании — в материале корреспондента ТСН Мирослава Ганущака.

Дверь, потом решетка, дальше ворота, еще дальше ограждение из колючей проволоки, обыск с металлоискателем, это что-то похожее на школьный плац, лестничный марш наверх и наконец учитель английского Ярослав Сидоренко на своем рабочем месте — это лицей «Перспектива» в Кропивницком.

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Пока Ярослав готовится к уроку, Степанович на правах старшего объясняет, что такое школа в тюрьме. Местные ученики немного старше, чем в обычных школах. За школьную форму здесь — тюремная роба.

Ярослав Игоревич преподает заключенным английский язык. Темы для уроков — тоже специфические.

«Английский язык — это второй, можно сказать, будет у нас государственный. Имеет смысл его учить», — говорит заключенный Сергей.

Накануне дома учитель подготовил титры для видео с американскими заключенными, которые рассказывают о еще одном шансе.

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Заключенный Сергей ошибки допустил уже дважды. Это его второй срок в Кропивницкой колонии. В учебе он среди лучших. Хорошо справляется и со сложными конструкциями.

«Некоторые, конечно, и азбуки просто не знают. Я уже не говорю об английском, украинский алфавит не знают, не умеют писать, не умеют читать. Мы вместе с учителями этому всему учим, настраиваем, показываем, что это не обычная школа, где просто ты там пришел и что-то скучно учишь. Здесь ты развиваешься, здесь ты себя перевоспитываешь», — говорит учитель Ярослав Сидоренко.



Журналы с оценками подтверждают, уровень знаний учеников — не впечатляет. Обучение в лицее для заключенных дело добровольное. Ярослав здесь работает уже 12 лет и привык к типичным вопросам — не страшно ли ему.

Чтобы утихомирить класс иногда приходится переходить на их язык. Если в обычных школах учителя гордятся оценками воспитанников, то здесь главное совсем другое.

«Успех — это когда они выходят на свободу, говорят, я смог. Я смог достичь того, я смог найти работу, я смог найти семью, я смог помириться с семьей, с родственниками, я смог поступить в университет», — говорит учитель.



Со своими выпускниками, которые стали на праведный путь Ярослав поддерживает отношения, пусть и по видеосвязи.

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О работе с такими взрослыми детьми Ярослав Сидоренко готов рассказывать коллегам. Он подался на участие в конкурсе Global Teacher Prize, где поборется за денежный приз в миллион гривен — на собственный образовательный проект.

Имена победителей уже традиционно объявят на День учителя в октябре. Кроме главного приза, будет специальный — выбор сердцем от куратора премии Натальи Мосейчук.

Подать анкету на участие или номинировать любимого учителя можно до 1 июля.

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