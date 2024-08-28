Как в Великобритании проходят обучение воины ВСУ и почему туда могут попасть не все: фото, видео

За два года обучение прошли 45 тысяч украинцев.

На британских полигонах готовят украинских добровольцев. За два года программы "Интерфлекс", запущенной еще летом 2022-го, обучение прошли 45 тысяч украинских военных.

Об этом говорится в материале корреспондентки ТСН Яны Слесарчук.

Условием отбора на британскую программу "Интерфлекс" является отсутствие боевого опыта. За 5 недель добровольцам, которые записались в Вооруженные силы, объясняют основы. Роль противника для украинских добровольцев выполняют военные из стран-участниц программы.

Операцию запустили в июле 2022 года. За два года это обучение прошли уже 45 тысяч украинских военных.

"Теперь, попав на поле боя, я буду знать, что делать. Я не буду паниковать, потому что во время этих упражнений я получаю знания, мои мышцы запоминают, что нужно делать в конкретных случаях", — говорит военный Николай.

Николай

Учат украинцев на тренировочных базах в Йоркшире, Кенте, Уилтшире и Нортамберленде, где создали условия, имитирующие театр боевых действий на востоке Украины: например, воссоздали российские системы окопов. Специально для программы закупили штурмовые винтовки типа АК – наиболее используемое оружие на передовой.

Партнеры программы, которые присылают инструкторов в Британию обучать наших будущих военных — тринадцать государств, в том числе Косово, которое Украина, в отличие от большинства государств ЕС, до сих пор формально не признает.

Обучение в Британии

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