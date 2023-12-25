Как в ВСУ к бою готовят штурмовиков и почему нужны нестандартные подходы: военные рассказали

Штурмовики-добровольцы батальона 58-й бригады сдерживают вражеские контратаки и уничтожают живую силу противника, беря в плен россиян. С помощью американской гусеничной брони бойцы отбивают атаки окупантов вблизи Великой Новоселки и Угледара. Чтобы их действия на поле боя были максимально эффективны и с минимальными потерями, штурмовики перед выдвижением на вражеские позиции оттачивают свои навыки вблизи линии фронта.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Маргариты Потаповой.

Как тренируют штурмовиков ВСУ

Штурмовать посадки и позиции оккупантов по известной врагу тактике боя в нынешней войне с россиянами не эффективно, уверяет командир роты с позывным "Юрист". Полтавчанин Вячеслав 5 год на службе в армии и хорошо знает, как удивлять противника на поле боя.

"Это как отдельный вид искусства, у кого больше хватит фантазии, тот и будет в любом бою победителем", - говорит "Юрист".

"Юрист"

Чтобы задуманные операции осуществились удачно и с минимальными потерями, штурмовики проходят боевое слаживание

и отрабатывают каждый этап своих действий даже в день штурма. Группа бойцов грузится в броню и готовится к своеобразной репетиции будущего боя. Штурмовики знают, что их ждет сверхсложная задача.

При нынешней погоде добраться до передовых позиций можно только на гусеничной технике. Американский М-113 оснащен пулеметом калибром 12,7 быстроманевренный и удивительно эффективен в это время года.

Что говорит инструктор

С прошитым осколком от снаряда магазином от пулемета боец целиться в условного противника, страхуя собратьев. Наземные операции штурмовой пехоты - одни из самых сложных в любых войнах. Задача инструкторов - максимально подготовить бойцов к возможным нестандартным ситуациям. Андрей передает свой приобретенный опыт боев штурмовикам. В начале полномасштабного вторжения он без подготовки попал в Донецкую область и к тогдашнему нашествию россиян не был готов.

Штурмовики ВСУ

"Было такое село Зайцево держали там оборону очень жестокие бои происходили. Обучение не было вообще, тебя брали забрасывали в бой и там ты уже учился. Так было со мной, так было с моими собратьями. Выживали, приобрели опыт", — говорит инструктор "Хруст".

Во время учений бойцы стреляют из разных положений, чтобы выработать навыки ближнего боя и быть универсальными. Это им поможет в первую очередь выжить и выполнить поставленную командирами задачу.

После успешной зачистки вражеских окопов бойцов забирает БТР, отсекающий условного врага и под дымовую завесу быстро покидает позиции.

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Напомним, воины ВСУ рассказали о ситуации в Роботино и кто контролирует поселок.

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