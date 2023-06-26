Как "Вагнер" дошел до Москвы и развернулся: хронология событий "картофельного бунта" Пригожина (фото, видео)

Удар в спину российскому вождю по собственному определению главы Кремля Владимира Путина, или "ростовский цирк на весь мир" сейчас на первых страницах многих западных изданий.

Попытку наемников из ЧВК "Вагнер" дойти до Москвы и лично разобраться с министром обороны РФ Сергеем Шойгу все еще обсуждают в мире.

Как столицу ядерного государства чуть не захватили менее чем за три дня, как бомбили Воронеж, кто уговорил вожака наемников Евгения Пригожина отступить?

ТСН.ua с помощью корреспондентки Яны Слесарчук собрал хронологию событий "картофельного бунта", как его теперь называют в соцсетях.

23 июня: перед походом на Москву

То, что для большинства западных аналитиков походило на начало гражданской войны в России началось утром в пятницу, 23 июня, с видеозаписи, в которой главарь ЧВК "Вагнер", бывший "зек" Евгений Пригожин заявил, что 24 февраля у России не было никаких причин начинать полномасштабное наступление на Украину.

"Чтобы в ложь поверили, она должна быть ужасной, и поэтому "идут обманы", — заявил тогда Пригожин.

Провокативные заявления в адрес российского генштаба Пригожин за последние полтора года делал десятки раз, однако вопрос зачем Россия воюет прозвучал впервые.

вечером в Сети распространяют видео якобы разгромленных тыловых позиций "Вагнера". Между тем, Пригожин обвиняет в ударах российскую армию, говорит о "горах тел", клянется дойти до Москвы и лично разобраться с Минобороны РФ. Без всякого сопротивления на границе колонны "Вагнера" возвращаются в Россию.

Пропагандистские программы прерывают специальными новостными выпусками, во время которых все заявления Пригожина называют провокацией.

"Вагнер" занимает Ростов. Фото: ТСН

Утро 24 июня: "Вагнер" занимает Ростов и проталкивает танк в ворота цирка

Местные военные не оказывают никакого сопротивления.

"Под контролем – военные объекты Ростова, в частности, аэродром", – говорят в российских новостях пропагандисты.

Одним из символов этого недопереворота становится танк в воротах цирка. Так вагнеровцы блокируют происки к ростовскому генштабу. Горожане то пытаются фотографироваться с ним и другой техникой, то разбегаются от выстрелов.

Губернатор Ростовской области убеждает: продуктов и горючего хватит, и осторожно называет "вагнеровцев" "вооруженными людьми".

Несмотря на умиротворяющую риторику, вокзал забит желающими убраться из Ростова прочь. Тысячи россиян собственными глазами увидели военные действия своих военных преступников.

24 июня: количество сбитых вертолётов армии РФ растет ежечасно

Часть пригожинской колонны остается в Ростове

Часть продолжает двигаться в сторону Москвы. Грузовики, которыми пытаются блокировать дороги, просто раздвигают в разные стороны и едут дальше.

Те же плюс "кадыровцы"

Освобождать Ростов выдвигаются "кадыровцы", но застревают по пути, чтобы поснимать видео.

"Братан, видишь где я нахожусь, в Ростов едем, "Вагнера" оху***ли", – смеется рядовой "кадыровец".

В городе их никто так и не увидит. Воплощается в жизнь один из мем русско-украинской войны: россияне сначала захватывают, а дальше наконец-то бомбят Воронеж. Там горит нефтебаза.

Пылает нефтебаза. Фото: ТСН

Олигархи улетели

"Вагнеровцы" в воронежской области сбивают транспортный самолет и не скрывают, что стреляют по всему летящему.

Российская гражданская авиация начинает обходить все больше областей. Из Кремля один за другим разлетаются частные рейсы: олигархи пытаются как можно дальше – куда еще можно долететь. Не называя Пригожина по имени, Путин говорит, что он предатель.

Офис Пригожина в Санкт-Петербурге обыскивает ФСБ, в Сеть "выбрасывают" фотографии ряда загранпаспортов с фотографиями, более или менее похожими на предводителя ЧВК "Вагнер". Говорят, нашли еще 5 кг золота и несколько свертков белого порошка, какого именно – не уточнили.

В Москве вводят режим контртеррористической операции

Когда понимают, что грузовики не помогают, трассу в российскую столицу наскоро перекапывают. На подъездах устанавливают пулеметы.

Окружение Путина утверждает, будто он остается в Москве, но личный борт президента России уносится в сторону Валдая.

Вечер 24 июня: Пригожин передумал

Мир уже почти готов поверить, что российскую столицу можно захватить даже быстрее, чем через три дня.

"Сегодня мир увидел, что хозяева России ничего не контролируют (...) Скажу по-русски: "Человек из Кремля очевидно очень боится (...) он сам создал эту угрозу, все зло", — сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Колонна "вагнеровцев" неожиданно останавливается в 200 км от Москвы. Пригожин передумал, он больше не хочет крови.

Что у россиян стабильнее всего, как бы глупо ни выглядели их действия, это заявления, что все происходит согласно плану. Пригожина вроде бы убедил отступить белорусский диктатор Александр Лукашенко, который в течение дня разговаривал и с хозяином "вагнеровцев", и с президентом России.

Колонна "вагнеровцев" неожиданно останавливается в 200 км от Москвы. Фото: ТСН

Амнистия. Танк покидает цирк

Мир ошеломленно наблюдает, как немедленно закрывают уголовное производство против хозяина "Вагнера", чьи люди за сутки лишили российскую армию шести вертолетов и одного самолета, а также без боя захватили несколько городов.

Сам Пригожин вроде бы заявляет о переезде в Беларусь по личному приглашению Лукашенко с согласия Путина.

Кремль обещает не преследовать мятежников, а часть "вагнеровцев" вроде бы собирается подписать контракт с Минобороны.

Под крики восторженных россиян вагнеровский танк уезжает из цирка. На вопрос, что будет делать Пригожин в Беларуси, куда только что успели завезти российское ядерное оружие, спикер Путина не отвечает.

Мир обеспокоен

Пока вагнеровские колонны освобождают захваченные Воронеж и Ростов и направляются обратно к границе, американская пресса, в том числе CNN и The Washington Post, ссылаясь на источники в разведке, утверждают: еще в начале прошлой недели спецслужбы доложили Конгрессу, что Пригожин готовится к бунту и накапливает технику у российской границы.

"Есть много вопросов без ответов, в частности, что теперь произойдет с силами Пригожина. Они останутся в Украине?" – риторически спрашивает глава Госдепа США Энтони Блинкен.

Выясняется, что поддержку в подавлении восстания наемников Путину предлагала еще Северная Корея.

25 июня: россияне считают убытки

В воскресенье, 25 июня, российские городские власти наскоро считают убытки. Только в Ростовской области обнаружили 10 тыс. км поврежденных дорог. Самое время, чтобы к одному из контрольно-пропускных пунктов вокруг Москвы подъехали чеченцы из кадыровского отряда "Ахмат" и начали старательно снимать агитационный ролик о том, как они защитили столицу от бешеного предателя.

Напомним, что так называемый мятеж армии "зеков" Евгения Пригожина нельзя назвать началом гражданской войны или дефрагментации России. Итак, главарь ППК "Вагнер" может готовить государственный переворот в Беларуси.

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