"Как вас с*к еще наказывать?": Мать похищенного малыша рассказала об угрозах бывшего мужа

"Как вас с*к еще наказывать?": Мать похищенного малыша рассказала об угрозах бывшего мужа

Женщина отмечает, что ее трехлетний малыш болеет и очень привязан к ней.

Мама трехлетнего мальчика, которого фактически похитил ее бывший муж, рассказала об угрозах в свой адрес.

Юлия С. сообщила, что ее экс-супруг Евгений К. неоднократно угрожал, что отберет ребенка.

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Об этом она написала в Facebook

"Цитирую: "а как вас с*к еще наказывать". Пошел в орган опеки, чтобы разделить проживание Димы, а когда ему пришла повестка в суд (потому что после многочисленных нападок я решила защитить своего ребенка и подать на определение места жительства), в день своего посещения организовал все как в лучших американских боевичках. Этот человек украл моего сына", — рассказала женщина.

В комментарии ТСН.ua Юлия сообщила, что с отцом Димы Евгением они разошлись примерно год назад, официально расписаны не были, жили в гражданском браке. Дима был их общим ребенком, а старшую дочь Юлии — восьмилетнюю Дашу — Евгений удочерил. После того, как пара разошлась, Юлия и Евгений перестали общаться. Их отношения ухудшились.

Довели восьмилетнюю сестренку Димы до панической атаки

В то же время Юлия отмечает, что ее бывший муж с сообщниками похищения Димы довели ее дочь, восьмилетнюю Дашу, до панической атаки.

Женщина рассказывает, что как раз наливала компот заболевшему сыну, когда незнакомец забрал мальчика и передал его другому мужчине через забор. Это все случилось на глазах у сестры Димы Даши, ее трясет до сих пор.

"И, если мне кто-то скажет о любви к ребенку, я рассмеюсь, потому что это не любовь. Если человек применяет насилие к ребенку, унижая его желание, против его воли отбирает из родного дома, от мамы и любимой сестры, с которой он привязан с рождения, то это не любящий отец, это психопат", — пишет женщина.

Малыш болеет и очень привязан к маме

Мать отмечает, что ее трехлетний малыш болеет и очень привязан к ней.

"Имеет задержку развития и очень много рекомендаций по психоэмоциональному состоянию, ему нужно максимально избегать стрессов! Сегодня у моего мальчика поднялась температура, он без воды, еды и памперсов! Но самое главное, он очень привязан ко мне", — рассказала тоскующая женщина.

В полиции выяснили, где находится Дима

В то же время в полиции выяснили, где находится малыш. Оказалось, что все время мальчик был с отцом. По данным правоохранителей, угрозы жизни и здоровью маленького Димы нет.

Полиция Киевской области

"В ближайшее время мужчина придет к сотрудникам Броварского районного управления полиции, органов опеки и попечительства и предоставит объяснения своим действиям", — сообщили в полиции.

Стоит отметить, что, согласно решению исполнительного комитета Великодимерского поселкового совета, отцу было разрешено посещать ребенка лишь в присутствии матери.

В комментарии ТСН.ua мама Димы рассказала, что 24 сентября должен состояться суд, который окончательно определит место жительства ребенка.

В то же время ТСН.ua пытался связаться с отцом малыша Евгением, чтобы выслушать его позицию, однако на звонки тот не отвечает.

Напомним, крестная Димы сообщила подробности его похищения. Она рассказала, что четыре человека затягивали кричащего и плачущего ребенка в машину.

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