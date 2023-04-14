Как вернуть Черное море: главный ключ – это освобождение Крыма, но на Западе к этому не готовы

Сейчас Украина контролирует лишь 20% Черноморского побережья. Несмотря на продолжение действия зерновой сделки, она фактически заблокирована. В украинском правительстве говорят, что Россия не согласовывает совместные (Турция, ООН, Россия) инспекции судов, идущих в и из украинских портов. Если Россия будет продолжать блокаду, цены на продовольствие в мире вырастут на 15%.

Россия превращает Черное море в свое внутреннее озеро, как это уже сделала с Азовским морем. После того, как два российских истребителя сбили американский беспилотник над Черным морем, на днях огласку приобрел инцидент с едва ли не сбитым российской ракетой британским самолетом-разведчиком в сентябре прошлого года у побережья оккупированного Крыма. Все ссылаются на слитные секретные документы Пентагона, за что ФБР уже арестовало 21-летнего военнослужащего Джека Тейшейру. Хотя это еще в октябре 2022 года официально подтверждал министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Еще до начала полномасштабной войны Украина предлагала НАТО создать совместную флотилию стран Черноморского региона. Да и идея на самом деле не новая. Она появилась еще до войны России против Грузии в 2008 году. Но тогда к этому хотели привлечь и Россию. Сейчас Украина предлагает создать корабельную коалицию. Но шансов почти нет. Это очень дорого, США не проявляют лидерства и панически боятся прямого военного столкновения НАТО с Россией, а другие страны-члены Альянса Черноморского региона — Румыния и Болгария — не очень-то хотят проявить инициативу.

Что касается Турции, члена НАТО, выжимая по-максимуму из зерновой сделки и российских денег за обход санкций, Анкара еще и закрывает глаза на нарушение Россией Конвенции Монтре, когда на коммерческих судах, которые не останавливаются для проверок, может перевозиться оружие. Летом 2022 года, когда заключали зерновое соглашение, в СМИ появлялась информация, что британские корабли могут сопровождать идущие в и из украинских портов суда. Но без лидерства США, особенно в создании морской коалиции Черноморских государств и стран-членов НАТО, имеющих мощный флот, шансы на деоккупацию Черного моря от российского присутствия остаются мизерными.

Обо всем этом говорили на первой Черноморской конференции по безопасности в Бухаресте 12-13 апреля, где побывал и ТСН.ua.

Киев-Бухарест-Киев

Подвинуть Россию

На самом деле, эта конференция должна была состояться еще два года назад. Именно тогда, когда была начата Крымская платформа и когда Турция и Болгария заблокировали создание совместной флотилии стран Черноморского региона. Пока Черное море фактически заблокировано Россией и не просматривается никакого желания наших западных партнеров помочь вернуть безопасность в регион.

Выступая на конференции в Бухаресте, министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску заверил, что его страна будет призывать к постоянному и устойчивому присутствию НАТО по всему восточному флангу с прочным компонентом в Черном море — дополнительным регулярным морским флотом для защиты свободы судоходства. Однако, по словам многочисленных экспертов из разных стран, присутствовавших на этой конференции, это скорее слова, которые даже не нашли отражения в совместном заявлении министров иностранных дел и обороны Украины, Румынии и Молдовы, которые встретились в Бухаресте.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба не смог лично приехать в Бухарест, поэтому включался онлайн, где очень правильно указал, что у Запада не было последовательной черноморской стратегии, в отличие от России.

"Черное море нужно сделать тем, чем стало Балтийское море — морем НАТО и наработать всеобъемлющую систему безопасности для всех стран региона", — сказал Кулеба.

На эти его слова сразу же отреагировал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, заявив, что никогда этому не быть. Однако, если бы Запад рассматривал хоть какие-то пути деблокады Черного моря. Как раз к первой Черноморской конференции по безопасности в Бухаресте украинские эксперты из Крымской платформы презентовали свое видение деблокады Черного моря и обеспечения устойчивого мира в регионе.

Во-первых, несмотря на то, что членами НАТО являются три страны Черноморского региона, ни 2014, ни 2022 не заставили Альянс разработать комплексную стратегию по Черноморскому региону.

Во-вторых, необходимо ротационное присутствие военных кораблей и самолетов США и НАТО в Черном море.

В-третьих, при лидерстве США НАТО должна способствовать созданию Объединенного многонационального штаба, ответственного за обучение, планирование и координацию всех военных действий стран-членов и партнеров в Черноморском регионе.

В-четвертых, нужно создать совместную военно-морскую платформу в Черном море для регулярного патрулирования.

И в-пятых, учитывая растущие ракетные угрозы со стороны России и Ирана, США, их союзники и партнеры должны подойти к идее создания интегрированной сети противовоздушной и противоракетной обороны.

Об этом говорил и Дмитрий Кулеба, включаясь онлайн на конференцию в Бухаресте. Речь идет об общей системе ПВО и ПРО стран восточного фланга НАТО и Украины. По мнению экспертов, это может усилить защиту как военно-морских баз Румынии, так и украинских портов, а также обеспечить безопасность Молдовы.

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"У нас эти возможности не очень хорошо развиты, скажем так. Поэтому мы также имеем интерес развивать собственные возможности, чтобы защищать наше воздушное пространство как с помощью радаров, так и других возможностей. Но у нас есть четкая координация и обмен информацией с Украиной, Румынией и другими партнерами", — сказал ТСН.ua министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску, не подтвердив, и не опровергнув, что переговоры по возможной интегрированной системе ПВО и ПРО Украины, Румынии, Молдовы и других стран региона есть в повестке дня.

Однако главная проблема в том, что ко всему прочему наши западные партнеры готовы обсуждать все эти инициативы по обеспечению устойчивого мира в Черноморском регионе только после окончания войны. Даже на вопрос Анны Шелест, директора Программы студий безопасности студии Совета внешней политики "Украинская призма", на одной из панелей о начале хотя бы миссии ЕС по разминированию Черного моря, министр иностранных дел Болгарии Николай Милков сказал, что этот вопрос если и будет обсуждаться, то после окончание войны.

Избегнуть Третьей мировой

Выступая на конференции в Бухаресте, президент-основатель Международного форума безопасности в Галифаксе Питер Ван Праг напомнил, какие ошибки прошлого привели к величайшей войне на европейском континенте после окончания Второй мировой:

"Если бы Украина капитулировала, как некоторые европейские лидеры призвали это сделать президента Зеленского, не трудно представить, где бы мы сейчас были. Надо признавать свои ошибки. На прошлой неделе (3-4 апреля — ред.) исполнилось ровно 15 лет со дня проведения Бухарестского саммита Тогда я имел честь организовать конференцию именно в этом зале (во Дворце офицерского круга в Бухаресте – ред.) и президент США Буш поддерживал предоставление Украине и Грузии ПДЧ, но на следующий день это было отклонено Ангелой Меркель, Николя Саркози и другими. вторгся в Грузию в августе, в Украину — в 2014, и начал полномасштабное вторжение в 2022 году".

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О 15-й годовщине со времен проведения печально известного для Украины Бухарестского саммита НАТО на прошлой неделе на ТСН.ua вышла большая статья. И дело не только в исправлении ошибок, но и в их неповторении. Запад, при лидерстве США, уже сейчас должен начать реальное обсуждение членства Украины в НАТО. А на переходный период нам нужны железобетонные гарантии безопасности вроде тех, которые были предоставлены Финляндии до ее вступления в НАТО, и сейчас в Швеции, которая еще не присоединилась к Альянсу.

Ну а главным ключом к деблокаде Черного моря и обеспечению устойчивого мира в Черноморском регионе есть полная деоккупация и демилитаризация Крыма. Однако без дальнобойных возможностей и западных истребителей сделать это будет крайне сложно. И тут уже вопрос к Западу, особенно США — почему они медлят, или чего боятся.

Самое распространенное объяснение, которое приходится слышать – это особенность Крыма. Дескать, его деоккупация непременно приведет чуть ли не к ядерной эскалации со стороны России, что спровоцирует прямое столкновение России и НАТО, и Третью мировую войну. По словам старшей аналитики Центра исследований современной Турции Евгении Габер, стратегия недопущения эскалации со стороны России больше не работает. Поэтому нужно увеличить военную помощь Украине. Также очень точно на это ответил министр обороны Украины Алексей Резников, выступая на конференции в Бухаресте:

"Мы не должны бояться применять силу и жесткие санкции. Агрессоры должны признать, что достичь результата им не удастся, они получат колоссальные убытки".

Мероприятие должно наконец честно признать — политического решения войны России против Украины не существует. Путин, Кремль и Россия понимают только силу. Поэтому НАТО должна продемонстрировать эту силу, предоставив Украине все необходимое оружие для освобождения Крыма и обеспечения безопасности судоходства в Черном море. По словам капитана 1-го ранга запаса ВСУ Андрея Рыженко, Украина предлагает создать корабельную коалицию.

На первом этапе зачистки Черного моря от присутствия России, Украине очень пригодились бы небольшие катера и ракетные катера, которые могли бы выполнять функции контроля побережья, борьбы с минами и диверсантами, а также высадки наших сил спецназначения на косы, острова.

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"Дело в том, что катер несет то же количество, что и корвет, он намного дешевле и живее. У нас сейчас есть три катера класса Island, которые мы получили от США. Они хороши, но на них недостаточно оружия. Четыре "Гюрзы" "У нас захватили в Бердянске, три осталось, хотя это не морские катера. И все. Нам сейчас нужно наносить удары по российским кораблям, которые прячутся за Крымский полуостров. Потому что береговые батареи не добивают. А эти катера могли бы выскакивать где-то на 40- 100 миль от побережья, наносить удар и возвращаться. Для них надо бы прикрытие ПВО. Но наши береговые комплексы могли бы прикрывать. Или применять авиацию, если бы были F-16", — говорит ТСН.ua Андрей Рыженко.