Как вернуться из СОЧ: реальные истории военных

Военные рассказали, как вернуться из СЗЧ / © t.me/DeepStateUA

Они исчезли из подразделений, их называют «СОЧниками», а закон предусматривает за это от 5 до 10 лет за решеткой. Однако, пока суд не вынес приговор, у военных есть законная возможность вернуться, восстановить выплаты и социальные гарантии. Тысячи защитников уже воспользовались этим шансом.

О мотивах тех, кто ушел в СОЧ, и тех, кто решил вернуться — в материале корреспондента ТСН Анны Махно.

От любви до полигона: история 23-летнего Романа: история 23-летнего Романа

На Львовщине 23-летний Роман проходит базовую военную подготовку. Сейчас он официально числится в СОЧ. Парень подписал контракт сразу после срочной службы, но в январе 2022-го просто исчез из учебного центра.

Роман, военнослужащий: «Однообразная служба, ничего нового не менялось — просто наряд и уточнения. А еще — влюбился, хотел быть ближе к девушке».

Два года он жил гражданской жизнью, пока его не остановили представители Военной службы правопорядка (ВСП). Теперь Роман снова учится воевать и уже выбрал себе новое подразделение — Третью штурмовую бригаду.

Боевой опыт Виктора и Владислава

Среди тех, кто возвращается, немало людей с реальным боевым опытом.

Виктор с Донетчины воевал в Соледаре и Часовом Яру, получил ожоги и ранения. После больницы не вернулся в часть, потому что чувствовал себя плохо, а рапорты на долечивание не согласовывали.

Владислав с Житомирщины провел полтора года на «нуле» без отпусков. Говорит: морально истощился, хотел обнять детей. Побыл в СОЧ больше года и вернулся сам.

Владислав, военнослужащий: «Совесть немножко грызла. Понимал, что и детям надо пример показать, что отец не прогулял это все».

Как работает механизм возврата?

За самовольное оставление части уголовное производство открывают уже на третий день. Однако закон дает возможность избежать тюрьмы, если боец возвращается добровольно.

Алгоритм действий для военного в СОЧ:

Обратиться в зональный отдел Военной службы правопорядка (ВСП). Воспользоваться механизмом через приложение «Армия+». Получить судебное решение о возвращении на службу без уголовной ответственности.

Андрей, помощник командира воинской части: «Если военный сам возвращается из СОЧ — он может избежать ответственности, продолжить службу и восстановить все социальные гарантии».

Психологи и капелланы: борьба со страхом

В батальоне резерва с бойцами работают психологи и священники. Командиры говорят: причины побега у всех разные — от конфликтов с командирами до религиозных убеждений. Капелланы помогают верующим понять, что оборона страны — это не грех.

Сейчас тысячи военных уже проходят переподготовку. Виктор уже получил решение суда и отправляется в 5-ю танковую бригаду. Владислав и Роман еще ждут окончательного решения, но уже готовятся снова взять оружие в руки.

