Как ветеранам в Украине получить деньги на бизнес: примеры тех, кому удалось начать свое дело

Более 60% ветеранов после демобилизации мечтают начать свой бизнес. Это данные опроса Украинского ветеранского фонда. Уже сейчас государство оказывает ветеранскому бизнесу финансовую поддержку. Общественные организации настаивают, что именно из-за поиска и начала собственного дела может произойти интеграция военных после фронта в гражданское общество.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Ирины Маркевич.

Как военный начал свое дело

Андрей Дробит стрижет туи и рассказывает, как оружие сменил на садовый инструмент. Он был разведчиком во время АТО. Во время полномасштабного вторжения снова стал в ряды ВСУ. Осенью 2022 года был тяжело ранен. Несколько месяцев лежал в больнице и думал о возрождении своего дела, которое полностью пришло в упадок, пока он был на фронте.

После первой демобилизации Андрей понял, что не желает возвращаться к работе на строительстве и открыл свое дело. Сначала с женой выращивали цветы, овощи, лаванду, впоследствии поняли – хвойное направление более перспективное. Но все попытки получить грант на развитие дела были безуспешными.

Другой уже и сдался бы, но Андрей наоборот начал учиться, как писать бизнес-план, как рассчитать свои расходы и доходы, как оформить грант и это сработало.

Андрей Дробит и его семья

За всю историю этого небольшого садового бизнеса Андрей принимал микрофинансирование от государства и разных фондов, на садовую технику, оборудование, а последний на строительство.

Вести бизнес особенно во время войны не просто, но свое дело очень быстро возвращает тебя в социум считает Андрей. А для военного это очень важно, главное сразу настроиться, что будет трудно, говорит ветеран российско-украинской войны.

"Есть такая легенда что когда ты открываешь свое дело, то ты сам себе директор, когда хочешь тогда выходишь на работу – никто тебя не ругает, но по опыту я знаю, что это не так. Как только ты начнешь свое дело ты будешь пахать не 8 часов, а 24", – говорит военный.

По данным опроса Украинского ветеранского фонда, 63% из тех, кто защищает сейчас Украину после войска, хотели бы открыть собственное дело. И только 15% после войны готовы быть наемными работниками.

Статистика

Святослав Прокопчук после демобилизации начал защищать военных в суде

Святослав Прокопчук на форуме "Круг Побратимов" рассказывает свой опыт. После боевых действий он вернулся на свое рабочее место – в офис страховой компании и выдержал там ровно час.

Он искал себя год. Не мог работать на кого-нибудь. Начал бесплатно помогать собратьям оформлять судебные тяжбы. Впоследствии получил юридическое образование, и профессионально защищает интересы военных в судах.

Как ветеранам получить поддержку

Уже сейчас ясно, что Украина будет страной ветеранов. Только на сегодняшний день по официальным данным ветераны и их родственники будут составлять 10% населения страны. Пока с войны вернулось мизерное количество военных, в основном это те, кто получили ранения.

Ульяна Кузик соучредитель ветеранского бизнес-клуба считает, что уже сейчас нужно работать с теми, кто имеет силы начать свое собственное дело.

"Есть много грантовых программ для военных и их семей, но они о них не знают, боятся идти в государственные учреждения, в Центры занятости, в областные организации, где эти программы есть, а к своим собратьям они приходят", – говорит Ульяна Кузык.

Ульяна Кузык

Сейчас для ветеранов есть возможность получить стартовый капитал не только от различных фондов, но и международных организаций, с апреля заработала и правительственная программа. Ветераны или члены их семей могут получить от 250 тысяч до миллиона гривен на начало или развитие своего дела.

Ветеран Денис Дудик открыл центр психологической помощи

Денис Дудик получил 600 тысяч и открыл центр психологической помощи в Ирпене. Свой город он защищал как доброволец во время оккупации Киевщины. А в 2014 воевал под Дебальцево и Волновахой. С войны Денис вернулся в очень тяжелом психологическом состоянии – панические атаки, депрессия и постравматическое стрессовое расстройство.

Все это время Денис работал над собой. Поступил в вуз, чтобы получить образование психолога. Но вместе с профессиональными коллегами на волонтерской основе помогал гражданским после деоккупации Ирпеня справиться с потерями родных. С открытием психологического центра ветеран волонтериты не прекратил.

Денис Дудник верит, что после серьезной психологической реабилитации ветераны смогут стать мощной силой в гражданской жизни. Свое любимое дело помогает военным быстрее интегрировать в общество и в конце концов ветераны-предприниматели смогут стать опорой разрушенной экономики Украины.

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Напомним, история полковника Александра Махачека, отдавшего жизнь за Украину.

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