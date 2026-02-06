Как военнослужащие 783-й отдельной бригады в считанные километры от врага возводят фортификации (видео)

Военнослужащие 783-й отдельной бригады / © ТСН

Фортификации на самых сложных участках фронта, часто в считанных километрах от врага, возводят военнослужащие 783-й отдельной бригады оперативного оборудования территорий. Над головами бойцов десятками парят дроны, противник минует территорию и охотится за техникой.

Чтобы справиться в этих условиях, военные проходят комплексные учения. Осваивают стрельбу по беспилотникам, технику маскировки дымом и тактическую медицину — корреспондентка ТСН Анастасия Неверная рассказала об этом больше в сюжете.

Мороз и пронзительный ветер на этих учениях не помеха. Напротив, приближают условия к реальным. Взрывные устройства, растяжки, мины лепестки. Все это ежедневно подстерегает военнослужащих государственной специальной службы транспорта, возводящих фортификации на горячих направлениях фронта. Но едва ли не самую большую угрозу несут FPV-дроны.

Военнослужащие 783-й отдельной бригады на обучении / © ТСН

За последние годы количество беспилотников выросло в разы, говорят военные. Виталий на псевдо Ман на службе с 2022-го. Говорит, не раз с собратьями попадал во вражеские атаки.

«4-5 FPV-ишек нас точно атаковали и 2 молнии», — говорит военный.

Именно поэтому бойцы овладевают здесь искусством стрельбы по дронам. Сначала целятся по тарелкам, а потом уже по настоящим FPV. А еще бойцы 783-й отдельной бригады разбирают работу РЭБов, овладевают методами маскировки и оказания помощи.

Между теорией и практикой — считанные минуты. По легенде один из бойцов тяжело ранен. Задача — оказать помощь и вынести из-под взрывов, передышки от атак нет.

Тяжелая техника, привлекаемая для возведения фортификаций, — желанная цель для врага, поэтому маскировка ее спасает жизнь.

«Дымы дают как маскировку так и время, чтобы личный состав мог уйти с опасного места. Дрона не видна, куда он летит, вероятность поражения целенаправленного уменьшается», — объясняет военнослужащий «Николай».

Военнослужащие 783-й отдельной бригады на обучении / © ТСН

Эти многодневные учения полезны и опытным бойцам и новичкам. Хотя, признаются, военные это не сравнить с реальными боевыми задачами.

«Сбил только одну тарелочку, потому что очень тяжело. Ребята сбили все дроны, до нас очередь не дошла, говорят, дроны сбивать легче», — говорит военнослужащий ДССО «Водолаз».

«Это как легкая прогулка по сравнению с тем, что там. Но свой результат дало, многие нюансы увидели для себя запомнившие», — рассказывает еще один военный.

По окончании учений бойцы снова приступят к работе. Говорят, несмотря на постоянную угрозу, работают ради безопасности смежных подразделений. С начала полномасштабного вторжения они построили более двух тысяч опорных пунктов, тысячи километров противотанкового рва и заградительных пирамид.