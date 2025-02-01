Как военный может попасть в кабинет Сырского: офицер ВСУ рассказал

Офицер ВСУ, экс-командир роты ударных БПЛА "Шершни Довбуша" 68-й отдельной Егерской бригады Андрей Онистрат рассказал, как военный может попасть в кабинет главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского.

В эксклюзивном интервью ведущей ТСН Наталье Островской он вспомнил, как с ним общался.

“Он (Сырский – ред.) мудрый. Я расскажу, как я с ним общался. У меня был повод. Есть Витя, который погиб, с которым я делал РУБАК (подразделение разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов – ред.) и на похоронах я увидел своего комбрига, мы провели много времени вместе. И он сказал, что без личного разговора с главкомом героев не дают… Тогда и я позвонил комбригу, сказал, что нужно дать ему героя. Я пришел к главкому и говорю: я с ним делал РУБАК, я с ним его основал, он был всегда лучшим, на него всегда все равнялись, я с ним ходил на боевые задачи, я видел о чем он думает, как он думает, что он говорит, как он нажимает на кнопки, как он заходит в самые ж*пные места, я считаю, что ему нужно дать героя. На его счету на тот момент было около 800 человек – россиян. Он записал, окнул и услышал. Он очень мудрый человек. Он очень много работает”, – говорит военный.

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Он говорит, что не знает, может ли каждый военный попасть в кабинет Александра Сырского.

“Я просто попросил Берлинскую (Мария Берлинская, украинская военная – ред.), что мне нужно попасть к главкому. Берлинская меня привела – все просто. Я понимал, что если я не дойду, то героя "Сабе" не дадут. У меня еще есть второй герой, я еще раз буду идти к главкому. Соловей Андрей – он сейчас лежит в больнице, потерял один глаз, пол руку, над вторым глазом мы работаем. У того 1000 плюс (убитых россиян – ред.) – монстр”, – говорит Андрей Онистрат.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: Андрей Онистрат откровенно о Сырском, потере сына и бракованных дронах! «Дерьмо» из Америки | ИНТЕРВЬЮ

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