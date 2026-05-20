Как воины ВСУ сбивают вражеские "Шахеды": видео с секретного пункта управления перехватчиков

Российский "Шахед" / © Associated Press

Они защищают материковую Украину от российских ударных и разведывательных дронов. Вдоль всей береговой полосы Черного моря экипажи дистанционно управляемых перехватчиков из состава подразделений Южного регионального управления ТрО круглосуточно дежурят в небе. Их задача — не подпускать вражеские ударные борта к Одессе, Николаеву и меньшим прибрежным населенным пунктам.

За боевой работой экипажа 123-й отдельной бригады ТрО на юге Николаевщины наблюдала съемочная группа ТСН.

От «ТехноТарасов» до ночных «Вурдалаков»

Еще в начале года эти ребята летали на «ТехноТарасах», а с недавних пор получили значительно более совершенные борта.

Экипаж перехватчиков: «Это наш самолетик — „Вурдалак SpeedFire“! Это ночной самолетик. „Шахеды“, „Герберы“ — это все для него очень легко!».

Совершенно черные, скоростные, неприхотливые к погодным условиям и крайне эффективные. Свои «Спидфаеры» воины запускают в ночное небо украинского Причерноморья по много раз в сутки.

«Джулион», командир взвода перехватчиков 123-й ОБрТрО: «Этот самолетик может отлетать от себя на 30 километров и достигать скорости, которой достаточно, чтобы сбить обычного „Шахеда“! Все, что появляется у нас в небе и это не наши борта, это не птицы — это все наша цель!».

Дрон-перехватчик / © ТСН

Охота на «транзит» и хитрая тактика врага

Рашистские дальнобойные ударные дроны и беспилотные разведчики оккупантов залетают на материковую часть Украины с юга или юго-востока через Черное море. В последнее время враг постоянно меняет тактику применения средств террора.

«Барни», штурман экипажа взвода перехватчиков 123-й ОБрТрО: «Будничный такой день — это обычно или Николаев, или Одесса. Ну, а если массированный идет обстрел, то обычно это идет транзит на север или на запад Украины. Бывает и по одному, там по две штуки. А бывает — отображается он один, а по факту их там может три буть! Диапазон высот, на которых они заходят — разный! Бывает и 50 метров, бывает и тысяча, и две с половиной! Каждый день тактика разная. Может идти там сначала, например, две „Герберы“ — „Шахед“ сзади. Там, или наоборот: „Шахед“, а сзади него „Герберы“».

Главная задача экипажей — перехватить эти цели на самых дальних рубежах, в море, чтобы они не успели зайти на жилые кварталы городов и нанести ущерб.

Сборка самолета-перехватчика на позиции занимает рекордные 10 минут — крылья и батареи подсоединяются моментально. За подготовку бортов отвечает техник с позывным «РПГ». Александр попал в подразделение, имея за плечами тяжелый опыт службы в обычной пехоте.

Как дрон перехватывает «Шахеды»

Сама охота за врагом выглядит как напряженный компьютерный поединок в реальном времени, где на кону стоят жизни людей в тылу. Команды в пункте управления раздаются ежесекундно.

После этого картинка на экране внезапно обрывается помехами — самолет-перехватчик успешно таранным ударом уничтожил очередной вражеский «Шахед» над водой. Даже после взрыва работа не прекращается: «Когда будет возвращаться, пусть пройдет на низкой высоте и посмотрит на воду, может там что-то есть».

Воины 123-й бригады ТрО отмечают, что останавливаться на достигнутом не собираются, ведь технологические гонки в небе продолжаются ежедневно.

