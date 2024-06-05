"Как волчица": в Херсоне решают, как наказать мать, покусавшую правоохранителя из-за ТЦК

В Херсонском областном ТЦК этот инцидент пока публично не комментировались.

Стали известны новые подробности случая, когда 60-летняя мать 23-летнего жителя Херсона на местном рынке искусала полицейского, который вместе с представителями ТЦК пытался проверить документы у этого парня. Пользуясь моментом, мужчина скрылся.

Как рассказал в комментарии для ТСН.ua представитель полиции Херсонщины Андрей Кованый, личность женщины и ее сына, который сбежал, установлена.

«Полицейский в удовлетворительном состоянии, жив, - говорит Андрей Кованый, - Сейчас продолжаются следственные действия, проводится проверка. Личность ее сына установлена, он вернулся после того, как сбежал».

По данным полиции, курьезности ситуации придало то, что 23-летний мужчина не подлежит мобилизации по возрасту, но его мать теперь будет нести уголовную ответственность за нападение на полицейского. По факту нападения на правоохранителя начато уголовное производство. Если вина женщины будет доказана в суде, то ей грозит до пяти лет ограничения или даже лишения свободы. Несмотря на то, что проверка обстоятельств инцидента еще продолжается, правоохранители не исключают, что действия участников получат дополнительную квалификацию.

Эта история приобрела определенный резонанс и в соцсетях. Некоторые из авторов назвали женщину «волчицей». Часть авторов выразила мнение, что женщина имеет очень хорошие здоровые зубы, другие осудили ее действия, отметив, что полицейский выполнял свою работу.

В Херсонском областном ТЦК этот инцидент пока публично не комментировали.

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