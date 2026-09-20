Как восстановить право на субсидию: три простых шага

Субсидия в Украине

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Возвратить субсидию в Украине можно в трех случаях: после уплаты долга, заключения договора о реструктуризации или во время судебного спора по задолженности.

Об этом говорится в материале ТСН.ua о назначении субсидий.

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Первый способ — выплатить долг, принести квитанцию в ПФУ, после чего помощь назначат с начала отопительного сезона.

Второй способ — реструктуризация, то есть рассрочка. Должник заключает договор с поставщиком услуг о выплате долга по частям и обязательно платит текущие счета. Копию этого договора предоставляют в ПФУ, после чего субсидию возвращают.

Третий способ — судебный спор. Если собственник жилья не согласен с долгом, он вправе обратиться в суд. Пока идет судебное разбирательство, долг считается спорным. Если предоставить ПФУ определение об открытии производства по делу, субсидию назначат, не дожидаясь решения суда.

Напомним, на фоне ползучего повышения тарифов на коммунальные услуги — дорожают вода, управление домом, вывоз мусора — субсидия на оплату счетов становится для многих украинцев единственным средством рассчитаться за амбарное. Однако получить помощь от государства могут далеко не все.

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