Как война изменила рынок труда в Украине: главные тенденции сейчас и что будет с работой после победы

Во второй год полномасштабной войны рынок труда оживает, уверяют эксперты. Однако не равномерно.

Полномасштабная война сменила рынок труда в Украине. В ближайшее время популярны будут профессии саперов, строителей, медиков и соцработников. На некоторые госзаказы будут увеличены уже осенью. Такое решение приняло правительство.

Там прогнозируют, что восстановление Украины станет самым масштабным проектом со времен Второй мировой войны. Так что готовиться нужно уже сейчас. Между тем, вакансий на рынке труда становится больше.

Кого ищут работодатели и сколько готовы платить, говорится в ТСН.

Художница Татьяна Радченко умело выводит кисточкой новый заказ. До войны девушка работала журналисткой и мечтала о карьере ведущей.

"Несколько месяцев сидела без работы, а потом, чтобы отвлечься, принялась рисовать. Видео процесса выложила в Сеть. И сразу же получила первый заказ", – рассказывает она.

Незатейливые на первый взгляд узоры сделали Татьяну настоящей звездой Интернета. Ролики с ее работами набирают сотни тысяч просмотров.

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Спрос на картины рос и девушка отважилась открыть собственное дело.

"У меня есть ФЛП, я уплачиваю налоги. Но я не считаю это работой – это исключительно как хобби, это удовольствие", – говорит Радченко.

Однако найти себя удается не всем. Из-за вынужденной смены места жительства, уничтожения предприятий или просто из-за сокращения без работы сидят 113 тысяч украинцев. Таковы официальные данные Государственного центра занятости.

Работа на предприятии, где производят экологическую упаковку для продуктов из материала авторской рецептуры – пульперкартона, кипит с утра. Управляет процессом Сергей Рудковский. На Львовщину его компания мигрировала из Томаковки, что недалеко от оккупированного Энергодара.

"Мы перевезли точно более 200 тонн оборудования. Это был длительный процесс. Он занял более 8 месяцев", – говорит руководитель предприятия.

И все, чтобы сохранить рабочие места. Сейчас на заводе работает около двухсот человек. Большинство – переехали из других регионов.

Артём по специальности инженер. Сам родом из Томаковщины. На этом предприятии работает уже девятый год. Все оборудование здесь собирал собственноручно. И когда пришлось переезжать, не сомневался.

Во второй год полномасштабной войны рынок труда оживает, уверяют эксперты. Впрочем, не умеренно. Причины понятны – чем ближе линия фронта, тем сложнее найти работу. Лидерские позиции традиционно удерживает Запад.

"Вот Закарпатская область — 190% восстановления рынка труда. То есть сейчас там работы вдвое больше, чем было до полномасштабного вторжения", — рассказывает дикертор по коммуникациям Work.ua Максим Пилипенко.

Положительная динамика в Киевской области – там разместили более 30 тысяч вакансий. На втором месте – Львовская область с показателем 9 тысяч. Ей на пятки наступает Днепропетровский регион. На четвертом месте Одесщина – соискателей ждет около 7 тысяч вакантных должностей. А замыкает пятерку лидеров Харьковщины. Там насчитали почти 3,5 тысяч вакансий.

"По состоянию на июнь мы зафиксировали 93 тысяч вакансий, что говорит о том, что работа в Украине есть, найти ее реально", – говорит Пилипенко.

Спрос на людей, умеющих продавать, считать, водить и готовить, стабилен. Пятерка наиболее востребованных вакансий не изменилась. В июне работодатели активно искали бухгалтеров, поваров, водителей, менеджеров по продажам и продавцов-консультантов.

"Традиционно остается спрос именно на квалифицированных работников с инструментом – швея, электрогазосварщик, токарь, фрезеровщик", – рассказала заместитель директора Департамента реализации политики занятости Елена Мельник.

В Государственном центре занятости говорят, что с появлением новых рабочих мест конкуренция падает.

Времена, когда на одну вакансию поступали сотни отзывов – в прошлом. Понемногу бизнес адаптируется к новым вызовам. Средняя плата сейчас держится на отметке 17 тысяч гривен, что на 13% больше, чем в прошлом году. Специалисты прогнозируют – зарплаты будут расти.

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"Работодатели готовы платить деньги, но вместе с тем и требования, которые они выдвигают: это должен быть высококвалифицированный персонал, стрессоустойчивый", – говорит Мельник.

Изменяется и отношение к профессиям, считавшимся сугубо мужскими. К тому же работодатели порой и сами готовы обучать сотрудников. Между тем, в центрах занятости советуют присмотреться к направлениям, которые будут популярны после окончания войны.

"Это будет строительство, коммунальная сфера транспорта. Всем найдем рабочие места", — отмечают в Центре занятости.

Напомним, что в Украине в период с января по июнь этого года безработными официально считались 346 тысяч граждан.

Ранее сообщалось, что после войны в Украине мужчин станет больше женщин.

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