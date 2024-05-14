Как война повлияла на сознание украинцев: врач-психиатр удивил объяснением

Психиатр отметил, что есть люди, у которых усилились невротические проявления.

Врач-психиатр Игорь Дубинин объяснил, как война повлияла на сознание украинцев. Он отметил, что сначала люди испытывали шок, однако со временем привыкли.

Об этом он сказал в интервью корреспонденту ТСН Наталье Нагорной.

"Это сверхбольшое травматическое массовое событие, начало войны, когда люди не понимают, с чем они сталкиваются, что будет с ними, что будет с родными, что будет с близкими. Если вы помните первый день войны, много людей было растерянных, много людей срывалось из домов и куда-то выезжали к границе, чтобы пересечь границу. Это было массовое травматическое событие. Сейчас вижу, что люди адаптировались. Уже третий год полномасштабной войны и люди по-другому реагируют. Сейчас они привыкли. Мне кажется, что люди привыкли к тому, что у нас", - пояснил Игорь Дубинин.

В то же время медик отметил, что есть люди, у которых обострились проблемы.

"Есть люди, у которых обострились проявления невротические, в которых, скажем так, усилилась тревога, или вообще тревожность, эмоциональные колебания. И люди, они на сегодняшний день не уверены в будущем", - отметил он.

Игорь Дубинин добавил, что многие люди уже забыли, что такое отпуск и отдых, что имеет негативное влияние.

Напомним, Жданов рассказал, способна ли Россия дойти до Харькова и какова основная угроза.

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