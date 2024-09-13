Как война в Украине будет разворачиваться дальше: сценарии от Зеленского, Сырского, Буданова и экспертов

Пока что оккупанты приостановили свое движение в направлении Покровска, в то же время вражеские силы пытаются выбить украинских военных из Курщины.

Война в Украине может завершиться уже этой осенью – такой план готовит президент Владимир Зеленский. В то же время главком ВСУ Александр Сырский заявил о подготовке военных кампаний и подчеркнул, что "только в борьбе мы можем победить". Эксперты в свою очередь описывают планы врага и то, как может складываться ситуация в разных направлениях фронта. А еще говорят – президент РФ Владимир Путин продолжит усиливать давление на Украину и постарается еще больше расширить фронт.

О возможных сценариях войны в Украине читайте на ТСН.ua.

План победы от Зеленского

Зеленский на заседании "Рамштайна" 6 сентября заявил, что Украина будет делать все, чтобы война закончилась уже этой осенью:

Также читайте Как Трамп видит завершение войны в Украине: Джей Ди Вэнс описал его план

"Давайте сделаем так, чтобы эта осень стала временем, когда закончится российская агрессия. Таким образом, который восстановит надежный международный порядок безопасности. Мы должны сделать это".

Издание EFE в своей статье отметило, что Зеленский стремится достичь мира уже осенью, опираясь на международное давление на Россию для завершения войны на приемлемых для Украины условиях. Глава государства работает над "планом победы", который должен заставить Москву прекратить военную агрессию уже этой осенью.

Зеленский постепенно раскрывает детали своего плана, который планирует презентовать ключевым международным партнерам.

"Я построил этот план на предпосылке, что он может стать реальностью благодаря нашим партнерам, а не благодаря воле или отсутствию воли Российской Федерации", – сказал глава государства.

Об этом "плане победы" Зеленский впервые заговорил 27 августа, сказав о планах представить документ президенту США Джо Байдену, а также кандидатам в президенты Дональду Трампу и Камале Харрис.

"Он [план победы] в большинстве зависит от поддержки Соединенных Штатов и других партнеров, но, пожалуй, все понимают, что есть объем влияния и объем помощи, поэтому, видимо, понятно, почему я в таком порядке это буду делать", — отметил Зеленский на саммите Крымской платформы 11 сентября.

Главной сутью своего плана президент назвал принуждение России к прекращению войны. А одним из главных активов для достижения этого Зеленский назвал успех украинской операции в Курщине.

Президент Украины Владимир Зеленский / Фото: Офис президента Украины

У плана Зеленского также есть экономический аспект и предложения по поводу роли, которую Украина должна играть в архитектуре международной безопасности. Четвертая часть документа детализирует меры, которые Россия должна принять для прекращения военной агрессии.

Параллельно с презентацией этого плана своим партнерам Киев готовится организовать второй Саммит мира до конца года. От первого он будет отличаться тем, что на него будет приглашена Россия.

"Этот план обязательно должен был быть представлен до второго Саммита мира для того, чтобы принудить Россию к дипломатическому окончанию войны. Если партнеры поддержат его, он точно принудит Россию к более быстрому окончанию войны", — заверил Зеленский.

Он также заявил, что о переговорах с Россией пока речь не идет.

Прогноз по войне от Сырского

Главком ВСУ генерал Александр Сырский подчеркнул, что военное руководство Украины настроено на победу в войне, и в этом тоже очень помогла бы поддержка западных партнеров. Очень важным генерал назвал отмену ограничений по применению западного оружия по военным объектам врага на территории РФ.

Также читайте Смогут ли удары Storm Shadow по РФ изменить ход войны: британские эксперты указали на последствия

Сырский также ответил, как может развиваться война в течение следующих шести месяцев:

"Трудно прогнозировать на такой большой срок, но, конечно, мы планируем боевые действия, мы планируем кампании, мы проводим соответствующие расчеты наших возможностей, возможностей Вооруженных сил, наших нужд. И, конечно, мы настроены на победу".

Главком добавил, что запланированные поставки оружия и техники позволили бы как можно быстрее поставить на вооружение уже сформировавшиеся и формируемые новые бригады.

"То есть только в борьбе мы можем победить. И мы все настроены на победу. Курская операция показала, что победа является тем стимулом, который поднимает моральный дух наших военных и всего нашего населения. Это единственный способ сделать это и никак иначе", — подчеркнул генерал.

К слову, по информации издания Bloomberg, во время своего визита в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Великобритании Дэвид Ламми давили на Зеленского и его команду. Они хотели получить долгосрочный план войны на следующий год, чтобы понять, чего стремится достичь Киев, прежде чем разрешить использовать свое оружие для ударов по территории РФ.

Оценка войны от Буданова

Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сказал, что с учетом событий на фронте в августе россияне почти прекратили наступление на всех участках, кроме направления главного удара. Буданов также отметил, что зимой враг не так сильно любит воевать, но это "не говорит о том, что зимой они оставят свои попытки какого-нибудь давления на нас".

Начальник ГУР также использовал футбольную аналогию, сказав, что сейчас Украина по-прежнему продолжает находиться на 70-й минуте "матча" с РФ:

"Мы там и сидим (на 70-й минуте матча – ред.). Слава Богу, что перелом в сторону врага не произошел. Перелома (в войне – ред.) еще нет, но это все рядом. Не может она всю жизнь так продолжаться, ресурсы не бесконечны: ни у нас, ни у них".

А еще Буданов заявил, что в России запланированы серьезные замены в силовом блоке и этого "не так долго осталось ждать".

Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов / Фото: Associated Press

Планы Путина по войне в Украине

Украинский журналист, публицист Виталий Портников убежден, что Путин продолжит усиливать давление на Украину и постарается превратить ее в "инфраструктурную пустыню". Диктатор также пробует еще больше расширить фронт.

"Путин уверен, что нужно усиливать давление на Украину, что нужно усиливать свои атаки, что нужно ускорить время, когда Украина превратится в инфраструктурную пустыню. Путин всегда воспринимает любой вызов как призыв к более жестким действиям, у него такая психология. У Путина психология крысы, о которой он рассказывал в своем первом интервью российским журналистам. Когда вы загоняете ее в ловушку, она разворачивается и нападает на вас", – рассказал публицист.

Также читайте Кремль регулярно обвиняет Запад в эскалации: в ISW назвали цель РФ

Он убежден, что от главы Кремля не следует ждать ничего, кроме более жесткой позиции. Портников отметил: "Вы не должны сомневаться, что какие-либо действия Запада и Украины будут приводить к дальнейшей эскалации ситуации (со стороны РФ – ред.)".

Публицист также прокомментировал возможное перемирие. При нынешней ситуации на поле боя – когда враг контролирует 27% украинских территорий – такое перемирие было бы унизительным для государства

"Итак, если мы будем жестко отвечать России, если мы заставим ее увидеть, что у нее нет достаточных сил для продолжения войны, тогда мы можем в ближайшем будущем надеяться на такое перемирие, которое по крайней мере будет учитывать и украинские интересы. И именно к такому развитию событий в последующие годы нужно идти", – высказал мнение Портников.

Как будет складываться ситуация на фронте – оценки экспертов

Сегодня Россия ведет ожесточенные бои за Покровск и Часов Яр на Донетчине. Захват этих двух городов может приблизить врага к достижению его главной военной цели – оккупации Донетчины.

Сейчас армия РФ находится в нескольких километрах от Покровска. Украинские войска держат оборону, несмотря на преимущество врага в вооружении и количестве личного состава.

Оккупанты также возобновили атаки на Торецк, Курахово и Угледар.

Издание The Wall Street Journal пишет в своей статье, что обе стороны борются за то, чтобы добиться успехов до ноября, потому что холод и первый снег усложнят продвижение.

По оценкам военного обозревателя Дениса Поповича по состоянию на 13 сентября, российские войска в течение последней недели не добились прогресса в направлении Покровска. Сейчас у врага нет достаточно сил, чтобы атаковать город, потому что он перебрасывает войска на Курщину. Поэтому противник приостановил движение прямо на Покровск.

Вместо этого оккупанты теперь активнее занялись южным флангом – Кураховским направлением, где у них есть перспективы. Речь идет либо об окружении украинских войск в треугольнике Невельское – Галицыновка – Красногоровка, либо выдавливании их из этого участка.

"Пока они этого не делают, потому что не могут решить вопрос с Селидово. Там позиции выгодные для обороны с нашей стороны. Поэтому оккупантам продвигаться на Покровск напрямую будет не с руки", – объяснил обозреватель.

Попович считает, что армия РФ также стремится захватить Угледар и пытается оцепить украинские войска в этом районе.

В свою очередь полковник британской армии в отставке, военный эксперт Глен Грант убежден, что от России всегда можно ожидать очередного штурма, потому что у нее еще есть резервы и бронетехника. Эксперт считает, что враг будет пытаться атаковать там, где, по его мнению, украинские силы менее подготовлены. В то же время Грант заметил – маловероятно, что россияне нападут через белорусскую границу.

"Они будут продолжать давление на востоке, в частности на Покровском направлении, ища, куда бы еще оттащить наши резервы. Противник знает, что большинство наших резервов на севере, и он будет искать остальные, атакуя где-нибудь в другом месте – то ли в Запорожской, то ли в другой области. Россияне точно готовят нечто подобное, потому что хотят вернуть инициативу себе. Речь идет об инициативе, которую они потеряли, когда украинцы вошли в Курскую область, и теперь с кожи вон лезут, чтобы ее вернуть", – объяснил британский полковник в отставке.

Война в Украине / Фото: Associated Press

Интенсивность российского наступления в Донецкой области может уменьшиться уже к октябрю, считает военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

"Максимум до конца сентября у них продолжатся наступательные действия. Дальше уже все – и погодные условия будут на нашей стороне, и они иссякнут по тем возможностям, которые готовили. Стрелять они будут, но это не даст никакого толка. Для чего это делается – просто, чтобы сделать нам плохо, и чтобы это повлияло на возможности наступательных действий", – рассказал эксперт.

У Украины есть шанс переломить ход боевых действий уже этой осенью. Такую оценку дал военный эксперт, ветеран АТО Евгений Дикий:

"У нас есть шанс пересечь тот предел, после которого пусть нам придется довоевать еще год-полтора-два. Однако мы уже будем видеть, что это мы довоеваем и добиваем".

Он также отметил, что у россиян танков и бронетехники осталось на год активных боевых действий, а ствольной артиллерии – еще на меньший срок.

"Да, на фронт все подвозят и подвозят. Однако подвозить дальше уже нечего, склады пустеют. В тех запасах, которые казались бездонными, там дно уже просвечивает. И нам важно это помнить. Это прогноз при условии, если мы будем все делать", – добавил Дикий.

Курская операция

На сегодняшний день российские войска продолжают контракты по всему украинскому выступлению в Курской области. В Минобороны РФ заявили о возвращении контроля над десятком населенных пунктов. Однако Институт изучения войны (ISW) не может подтвердить эти заявления. По оценкам аналитиков, россияне добились лишь незначительных успехов, вероятно, из-за продолжения украинских наступательных операций и оборонных контратак в этом районе.

Эксперт Института изучения войны Джордж Баррос считает, что до начала зимы россияне могут попытаться вытеснить украинские силы из Курщины. Но для этого РФ придется перебросить на этот участок фронта достаточное количество сил.

В то же время, по информации Forbes, Путин приказал российской армии выбить украинские войска из Курщины до 1 октября. Авторы статьи отметили, что Курская операция ударила по авторитету главы Кремля.

По мнению Барроса, российские войска теоретически могут оттеснить украинскую армию к госгранице, если придадут приоритет именно этому направлению. Но это поставит перед Путиным сложный выбор – держать фронт на востоке Украины или перебросить десятки тысяч бойцов на защиту границы в Курской, Брянской и Белгородской областях.

"Если так, и если россияне инвестируют значительные ресурсы в оборону своей границы, то это резко увеличит потребности России в ресурсах для ведения затяжной войны против Украины в течение многих лет и, вероятно, ухудшит способность России накапливать решающую силу в оккупированной части Украины , — подчеркнул эксперт.

Он также заверил, что Украина не потеряет поддержки с Запада, если будет вынуждена отойти из своих позиций на Курщине. Напротив, поддержка может возрасти, ведь Киев продемонстрировал, что перенос войны на территорию агрессора не привел к катастрофической эскалации, которой опасается Запад.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.