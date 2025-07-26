Как война влияет на интимную жизнь украинцев, и как уберечь либидо

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Война, стресс, нехватка сна, тревожность и антидепрессанты — все эти факторы оказывают влияние на сексуальную жизнь рядовых украинцев.

Об этом рассказала эксперт в теме сексуального образования, сексуальной культуры и сексуальной реабилитации, инициатор проекта «RECOVERY. Сексуальная жизнь» Ольга Сердюк в интервью корреспонденту ТСН Наталии Нагорной.

«К сожалению, при отсутствии базового сексуального образования, культуры, диалога о сексуальной жизни мы и не задумываемся о том, что человек после травмы или ранения может иметь последствия в своей сексуальной жизни. Сексуальная реабилитация — это об инструментах, которые мы предоставляем человеку, чтобы он переосмыслил свою сексуальность и проявил ее в тех новых возможностях тела, эмоционального состояния, в которых он находится», — отметила она.

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«Украинцы в целом — если говорить не только о военнослужащих, но и средних статистических украинцах — они жалуются либо на отсутствие/очень низкое либидо, либо наоборот — иногда оно бывает повышенным и агрессивным. То есть два таких состояния, которые вызваны тем колоссальным стрессом, который мы переживаем каждый день», — продолжила Сердюк.

По ее словам, большинство жалуются на отсутствие или понижение либидо.

«Это такая апатия в целом, это физическое истощение, эмоциональное истощение, и чаще это влияет и на уменьшение или отсутствие либидо. Но это не статистические данные — это мои наблюдения», — добавила эксперт.

Ранее Сердюк рассказала, как людям, получившим травму или ранение, вернуться к сексуальной жизни. Больше об этом читайте в новости.

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