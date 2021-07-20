Как все произошло и сколько денег вынесла разбойница: эксклюзивные детали ограбления банка в Киеве

Как все произошло и сколько денег вынесла разбойница: эксклюзивные детали ограбления банка в Киеве

Работники банка подозревают, что у грабительницы были сообщники.

Ограбление банка в Киеве. Женщина ворвалась в отделение с дымовой шашкой, требовала деньги, а когда сотрудники вызвали охрану — она взяла заложницу. Кассир выполнила ее требования, но с деньгами злоумышленница далеко не убежала — полиция задержала.

ТСН эксклюзивно пообщалась с заложницей. О том, как все произошло, сколько денег хотела получить разбойница, говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Машины полиции, "скорой" и спасателей возле отделения банка в Оболонском районе Киева. Работники — напуганы, внутрь их не пускают.

"Загорелось все, мы стояли в дыму", — рассказали очевидцы.

У выхода из банка лежат двери в копоти, неподалеку — пистолет, в настоящее время правоохранители допрашивают женщину в синей панаме и в медицинских перчатках, ее лицо сложно рассмотреть, потому что тщательно прячет за маской.

Несколько минут назад эта дама ворвалась в отделение и бросила "коктейль Молотова", от него загорелась дверь, дым быстро заполнил все помещение. Одна из сотрудниц смогла вызвать охрану, но разбойница достала пистолет и взяла в заложницы Татьяну. У нее до сих пор дрожат руки. Рассказывает, что ее коллега выполнила требование злоумышленницы и отдала деньги из кассы.

"Бросила дымовую шашку и сказала нам не двигаться, мы стояли, подняли руки, затем меня взяла в заложницы. Пистолет был, но мы так поняли, что игрушечный", — рассказала женщина.

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Полицейские задержали разбойницу, когда она пыталась сбежать из банка, ее допросили, чтобы узнать, какую именно сумму женщина вынесла из банка.

Позже полицейские сообщили, что из банка она вынесла 16 тысяч гривен.

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"Предварительно установлено, что женщина жительница Киевской области, 1998 года рождения. Предмет, похожий на пистолет, направлен на экспертизу", — отметили в полиции.

Работники банка подозревают, что у грабительницы были сообщники. Видели мужчину, который стоял и смотрел, что происходит.

Эту версию полиция проверяет, а женщине грозит до 12 лет за решеткой.

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