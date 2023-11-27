Как ВСУ готовились к полномасштабному вторжению: военный рассказал правду о первых минутах

Дмитрий Бублик рассказал о страхе отдать не тот приказ и отсутствие связи.

До 24 февраля военные в Луганской области уже заняли боевые позиции в траншеях. Их готовили к тому, что по определенной команде или при обстреле каждый уже должен был знать, где будет находиться, что нужно занимать оборону.

Об этом Герой Украины из Львова, мастер-сержант мотопехотного батальона 24-й ОМБр имени короля Даниила Дмитрий Бублик рассказал в интервью корреспондентке ТСН Наталье Нагорной.

“24 февраля мы были в окопах. Тогда прилетел первый штурмовик, и мы не знали чей. Думали, что это наша авиация прилетела. Но это была не наша, она со стороны Стаханова, где-то оттуда прилетела", — говорит Дмитрий Бублик.

Несколько позже, по словам военного, проводились штурмовые действия на окраине Попасной.

“Со своими людьми мы занимали оборону, чтобы противник не зашел из Первомайска. По перехвату боевики противника сказали, что мы уже "в республике", — рассказал Дмитрий Бублик.

Дмитрий Бублик и Наталья Нагорная/Скриншот

Военный говорит, что тогда стало страшно, в первую очередь, за людей.

“И стало страшно из-за того, справлюсь ли я с тем. Я боялся, что я не смогу адекватно решить какую-либо проблему или отдать какой-нибудь четкий приказ. И это было очень страшно, но я этого не показывал”, — рассказал Дмитрий Бублик.

По его словам, военные узнавали о том, что происходит по всей Украине от новых приходивших людей. Связь была, но очень слабая.

"Тогда связь уже была не украинская. Пробовали, когда переставали работать глушилки противника, то там было пару секунд, пару минут, чтобы позвонить или написать домой. Но в большинстве случаев я запрещал пользоваться телефонами. Потому что был случай, что пришел новый человек, ей объяснили, что нельзя пользоваться телефоном. Пользуйся, но где-то в подвале. В вечернее время он позвонил домой или ему кто-то позвонил. В тот момент когда он забрал телефон от уха, снайпер попал ему в щеку", — рассказал военный.

Напомним, российские войска продолжают свою третью попытку захватить Авдеевку в Донецкой области и на 27 ноября под городом продолжаются ожесточенные бои. ТСН.ua собрал все, что известно о ситуации вокруг Авдеевки и о третьей попытке врага захватить город.

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