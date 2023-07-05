Как ВСУ на Донбассе насылают на россиян "небесную кару": фото, видео

Военные на Донбассе показали, как наказывают окупантов за вторжение в Украину и насылают на них "небесную кару".

В Донецкой области продолжаются тяжелые боевые действия. Только за последние сутки российские преступники нанесли ракетный удар по Дружковке, Константиновке и Часовому Яру. Однако наши военные не спускают это оккупантам с рук – им сразу прилетает "небесная кара".

Корреспондентка ТСН Наталья Нагорная рассказала, как ВСУ бьют по врагам.

Украинские артиллеристы отвечают врагу на обстрелы "небесной карой" – так называют себя прикрывающие Торецк бойцы 24-й бригады. На Бахмутском направлении врага дополнительно наказывают и аэроразведчики 80-й бригады, корректируя артиллерию и сбрасывая на врага боеприпасы из дронов.

Корреспондентка рассказывает, что чаще всего войну представляют как бесконечные посадки, где возникает иллюзия, что военные спрятались под зеленью деревьев, и враг их не видит. Действительно, наносить удары приходится с закрытых позиций, так безопаснее для экипажа, однако враг иногда достает и там.

Экипаж бойцов 24-й бригады назвал себя поэтически – "Небесная кара". Один из военных – Ярослав – объясняет, что они – королевская пехота 24 бригады, а вокруг – терриконы Торецкая и Горловки. Именно из-за такого ландшафта местности продвигаться вперед сложно.

Артиллеристам тоже нелегко, ведь если все время стрелять с одной позиции, враг точно заметит даже под маскировочными сетками и ветвями.

Над техникой ВСУ натягивают сетку, чтобы хоть как-то замаскироваться и защитить людей / Фото: ТСН

"Только начинаем делать выстрел — по нашим позициям тоже ответ (от оккупантов – ред.) летит. От 152 мм калибра не спасет [массировочная] сетка", — говорит один из военных.

Начальник артиллерии в своих бойцах уверен: "Мы как не из первого, то второго, третьего снаряда попадем".

ВСУ метко бьют по оккупантам на Донбассе / Фото: ТСН

Результат работы бойцов львовской 24-й бригады сразу виден на видео, ведь аэроразведка всегда рядом. Влад, Сергей и Дмитрий из 80-й десантно-штурмовой бригады видят из своих дронов-мавиков, как враг пытается провести ротацию. Это действо военные называют "каруселькой".

Украинские аэроразведчики постоянно следят за оккупантами с неба / Фото: ТСН

У аэроразведчиков – своя "каруселька". Дроны постоянно должны быть в небе, поэтому как только один квадрокоптер садится, ему на смену вылетает следующий. Заряжаются бесконечные батарейки.

Военные говорят, когда оккупанты видят украинские "птички", то "как крысы прячутся по норам". Из дронов видно, как сильно ранена обстрелами земля вокруг – все зеленое в дырочку.

Вся земля на донбассе усеяна следами от обстрелов / Фото: ТСН

Десантники рассказывают, что уничтожать пехоту врага из дронов иногда лучше, чем тратить на это снаряды и работать по координатам. Из беспилотника можно видеть цель и сразу результат попадания.

Какая ситуация на фронте 5 июля

В Генштабе сообщили, что ВСУ 5 июля ведут наступательные действия в Бахмутском, Мелитопольском, Бердянском направлениях и имеют успех в районе села Клищиевка Бахмутского района.

Замминистра обороны Анна Маляр информировала также о продвижении ВСУ по южному флангу вокруг Бахмута. Там происходит ежедневное продвижение даже несмотря на то, что враг пытается очень противостоять.

Накануне Силы обороны Украины также подтвердили, что у них есть продвижение на Таврическом направлении, где выбили врага с ряда позиций. Российские захватчики потеряли там около трех рот и 36 единиц техники.

Читайте также: