Как ВСУ перехватывают российские БпЛА: уникальные кадры с фронта

Дрон в небе / © ТСН

Реклама

Небо над Запорожьем буквально «засорено» вражеским железом. Противник активизировался не только на земле, пытаясь прорвать оборону в районах Степногорска, Орехова и Гуляйполя, но и в воздухе. Сотни дронов различных модификаций — от «ZALA» до «Орлана», от «Молнии» до «Ланцета» — ежесуточно рыщут над нашей территорией. Украинские экипажи-перехватчики постоянно вступают в воздушные поединки с лучше оснащенным противником.

Как сбивают российские БпЛА с противотанковыми минами на борту — в материале Руслана Ярмолюка.

Приобщиться к этой борьбе может каждый — задонатив нашим перехватчикам на приобретение автомобиля. QR-код для этого появится на ваших экранах во время сюжета.

Реклама

© ТСН

«Маэстро» и его специфическая музыка

Его называют «Маэстро». Но музыка у него специфическая — дроновая. 50-летний Сергей, бывший пехотинец, а ныне ограниченно пригодный, готовит перехватчики к взлету. Это кропотливая работа: в отличие от камикадзе, этот дрон должен вернуться, его надо обслужить и снова поставить в строй.

«Маэстро», военнослужащий 118-й ОМБр: «Хорошая смена — 25 раз приходится взлетать. Это много. Это не дрон-камикадзе, что полетел и ты забыл о нем. Этот вернулся — его надо обслужить и поставить в строй».

Радар «Тома» против вражеских «глаз»

За радаром работает «Том». Он — наводчик на цель. Его задача — бороться с вражескими РЭБами и прокладывать маршрут к целям, которых в небе Запорожья «как блох на собаке».

«Том», военнослужащий 118-й ОМБр: «Разведчиков больше, а ударных меньше. Разведка дает инфу, а потом работает ударный. Враг технически обеспечен на голову выше нас. Но по перехватам наблюдал, что там не все асы в пользовании дронами».

Реклама

Охота на «Молнию» с миной

В руках 30-летнего пилота с позывным «Стар» — наш перехватчик. В мирной жизни он был стримером и играл в игры, а теперь уже почти 4 года летает и днем, и ночью. Полеты зимой — это вызов: ветер, мороз и бешеная скорость.

Вот цель в небе возле Орехова — российская «Молния» с противотанковой миной на борту. Противник начинает маневрировать, но наши пилоты уже изучили все их шаги.

«Стар», военнослужащий 118-й ОМБр: «Мы давно выкупили их фишку — это уклонение и маневрирование. Пока что за день наш рекорд — 4 разведдрона: "Орланы" и "Суперкамы". Враг начал ставить скоростные двигатели на "ZALA" и "Ланцет", чтобы мы не могли догнать, но для нас это уже небольшая проблема».

Почему нельзя пропускать разведчиков?

Дроны-разведчики — это «глаза» врага. Если их не сбить, они залетают в наш тыл, а за ними летят КАБы и ракеты. Экипажи работают буквально из-под земли, ведь дронщики для врага — цель номер один. Противник пытается уничтожить пилотов 24/7.

Реклама

«Стар», военнослужащий 118-й ОМБр: «Да, нас ищут, но мы работаем осторожно, меняем позиции. Сейчас активность на Запорожском направлении возросла, особенно по пускам КАБов».

Смена только началась, а радар уже пестрит красными пятнышками. Каждое из них — это угроза для нашей пехоты на земле. Кофе на дежурстве ребята не пьют — просто нет времени.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 12:00 новости 27 января. ШАХЕД ВЛЕТЕЛ В ДОМ В ОДЕСЕ! НАЖИВО! КОЛАПС В КИЕВЕ