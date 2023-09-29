Как ВСУ с помощью дронов-камикадзе уничтожают российскую технику и почему возникают проблемы

Украинские пилоты дронов-камикадзе успешно уничтожают на фронте вражескую технику и живую силу окупантов. Часто они вынуждены работать под вражескими обстрелами, однако их усилия помогают на фронте, в частности на Донецком направлении.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Ивана Петричака.

Как работают пилоты дронов на фронте

Ударное подразделение БПЛА 57-й бригады обычно выходит на задание рано утром. Работают они на горячих точках, в том числе и в Бахмутском направлении, под обстрелами окупантов.

"Здесь россияне применяют все возможное вооружение. Но среди него вражеские самолеты пилотам наших дронов – на руку. Когда оккупанты отправляют свою авиацию – ненадолго отключают систему радиоэлектронной борьбы", – говорит корреспондент ТСН Иван Петричак.

Трем пилотам дронов, с которыми пообщалась ТСН, по 23 года. Каждый из них имеет свою зону ответственности. Военные показали, как им удалось уничтожить дорогостоящий комплекс дистанционного наблюдения Муром-М. Однако говорят, что на этом не будут останавливаться, а иногда еще и приходится конкурировать с артиллеристами за "жирные цели".

Работа украинского дрона / Фото: ТСН

Когда возникают проблемы

Как отмечают военные, не всегда все так просто. Потому что, чтобы дрон таки донес взрывчатку до цели – нужно обходить вражеское радиоподавление.

Пилот ударной группы БПЛА 57-й бригады ВСУ Александр говорит, иногда, чтобы поразить цель нужно до 10 дронов, стоимость одного 500 долларов.

"На одно хорошее попадание идет до десяти дронов, бывает. И это статистика не только наша, это в целом так, с кем бы я ни общался, у всех так. Ну вот и посчитайте, один дрон 500 баксов. Но это дешевле чем артой стрелять", — отмечает Александр.

Украинский дрон / Фото: ТСН

В этот раз на окупантов ребята выпустили 5 дронов. В пополнение арсенала ударное подразделение БПЛА 57-й бригады постоянно собирает донаты.

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Напомним, военнослужащий ВСУ Андрей Шишук заявил, что беспилотники могут решить финал войны.

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