"Как вы можете спокойно жить?": медикиня, прошедшая русский плен, обратилась к украинцам

Боевая медик 36-й отдельной бригады морской пехоты Руслана Нуца, спасавшая бойцов в окруженном Мариуполе и прошедшая русский плен, обратилась к украинцам. Она говорит, что не понимает, почему единицы выходят на акции в поддержку военнопленных украинцев, а другим безразлично.

В эксклюзивном интервью для TSN.UA она рассказала, что медики вообще не имеют права брать в плен. Но, по ее словам, говорить нужно не только о пленных медиках, но и обо всех пленных.

“Сейчас все государство знает защитников Мариуполя как “Азов”, место – “Азовсталь”. Но кто-то говорит о заводе Ильича? Нет. О нем говорят только те, кто там был. Если говорят о пленных, сразу мысль о пленных "азовцах". Но ведь в плену не только "Азов" находится. Там и морпехи, и пограничники, Нацгвардия, там очень много людей, частей. И по моему мнению, нечестно, когда всех пленных равняют до одного слова "Азовсталь" и "Азов", — говорит Руслана.

Руслана Нуццо / Фото: ТСН.ua

Она подчеркнула, что все были равны и до последнего выполняли свой долг.

“Например, моя бригада, как бы нам тяжело ни было, но ребята уходили и отдавали свои жизни. Почему люди сейчас молчат об этом, я не понимаю. Как вообще можно спокойно жить, спать нормально в своей теплой кровати у себя дома, зная как здесь твои родные, когда ты понимаешь, что там? Почему наши люди не могут поставить себя на место людей? Даже те же акции в поддержку военнопленных. Почему выходят единицы? Очень мало людей. Выходит кто? Родные и друзья находящихся в плену. Остальные безразлично? Остальные живут свою спокойную жизнь? Для меня каждый день – это каторга. Я понимаю, как им там. Что я вообще здесь бесполезна, я ничего не могу поделать. Я вижу, как другие люди живут, что им безразлично. Я не могу. Я не могу молчать», – рассказала медик.

Она говорит, что не понимает, почему людям трудно совершить хотя бы репост в соцсетях о пленных, говорить о них.

“По крайней мере говорить, хоть что-нибудь. Почему они молчат? Молчание убивает. И плен убивает. И то, что он сейчас в плену, не значит, что он вернется живым. Оттуда уже привозят и тело, одно тело", – рассказала Руслана.

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