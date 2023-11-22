Как выборы в США окажут влияние на помощь Украине: комментарий дипломата

Чем ближе к президентским выборам в США в ноябре 2024 года, тем больше проблем будет у Украины с дальнейшей поддержкой Америки.

Конгресс США может наконец-то одобрить пакет помощи для Украины в середине декабря. Об этом говорят как эксперты, так и украинские депутаты, работающие с американскими коллегами. Однако до сих пор не ясно, точно ли демократы и республиканцы об этом договорились, и какая сумма там будет заложена.

Напомним, из-за острого политического кризиса по принятию федерального бюджета США на 2024 год, Украина оказалась в заложниках предвыборного противостояния между республиканцами и демократами. Небольшая группа трампистов во главе с новым спикером Палаты представителей Майком Джонсоном блокирует принятие пакета помощи не только для Украины, но и для Израиля и Тайваня на следующий год.

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После принятия Конгрессом первой временной резолюции во избежание "шатдауна" (остановки работы всех американских госучреждений) Администрация Байдена подавала в Конгресс свой законопроект на $106 млрд, который объединял не только помощь Украине на $61 млрд, но и Израиля и Тайваня, а также укрепление границы с Мексикой (последнее является ультимативным требованием республиканцев). Однако такой вариант из-за Палаты представителей не пропустил Майк Джонсон, где республиканцы имеют незначительное большинство. Они проголосовали свой законопроект, который предусматривал помощь исключительно Израилю на $14,3 млрд. Сенат его заблокировал, и теперь ожидается наработка компромиссного документа, который может быть принят в середине декабря.

В большом тексте о дальнейшем развитии событий ТСН.ua проанализировал три наиболее вероятных сценария, когда:

помощь США сохранится на действующем уровне;

поддержка будет уменьшаться по мере приближения президентских выборов в Америке;

в США на президентских выборах победит Дональд Трамп

Также ТСН.ua попросил прокомментировать эти три возможных сценария Стивена Пайфера, бывшего посла США в Украине, а ныне старшего научного сотрудника Brookings Institution.

По его словам, протекание войны, в том числе способность Украины побеждать, зависит не только от объема военной и финансовой поддержки со стороны США.

"Тем не менее, я надеюсь, что поддержка Украины со стороны США и Запада в целом сохранится и будет расти. Я верю, что Конгресс США одобрит пакет поддержки для Украины. Однако пока не понятно, насколько велик будет этот пакет. Сенат поддерживает помощь Украине, и будь свободное голосование в Палате представителей, поддержка Украины там бы легко прошла", — отмечает Стивен Пайфер.

Проблема, по его мнению, в том, что спикер Палаты представителей (трампист Майк Джонсон – ред.) контролирует, какие законопроекты выносятся на голосование в зал. К тому же и до избрания на эту должность, когда свергли Кевина Маккарти, он не был сторонником Украины.

"Обеспечение дополнительных пакетов поддержки в 2024 году на фоне президентской кампании в США может стать проблемой, поэтому Администрация (Байдена – ред.) сейчас просит $60 млрд. Поддержка США после 2024 года зависит от результатов выборов. Если Трамп победит – а я очень надеюсь, что этого не будет — дальнейшая поддержка Украины со стороны США будет под сомнением", — подытожил дипломат.

Недавние социологические опросы, проведенные в США, свидетельствуют о том, что большинство американцев поддерживают предоставление военной помощи Украине. Однако этот процент гораздо выше среди сторонников Демократической партии, чем Республиканской. Те, кто поддерживают республиканцев, все больше поднимают вопрос об объемах оказанной помощи. Конгрессмены от Республиканской партии требуют большей подотчетности, прозрачности и четких сроков дальнейшей поддержки Киева. В частности, проще говоря, какого оружия, в каких количествах и на какую сумму требует Украина для осуществления той или иной контрнаступательной операции.