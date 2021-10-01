Как выбрать качественный кофе и сколько чашек можно выпить за день: советы специалистов

Как выбрать качественный кофе и сколько чашек можно выпить за день: советы специалистов

Секрет вкусного кофе в качественном продуте, правильном заваривании и в быстром питье.

Кофе вредит сердцу защищает от атеросклероза и онкологии? В Международный день кофе журналисты ТСН пообщались с врачами, они развеяли кофейные мифы. Рассказали, какой объем напитка полезен, какой нет. А бариста открыли секреты, какой кофе качественная, модные тенденции и новинки в технике заваривания.

Об этом 1 октября говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Владимир Задирака — владелец сети кофеен. Показывает, как заварить популярное ныне кофе-фильтр в домашних условиях. Чтобы облегчить жизнь, не покупать специальный чайник — теперь разработали уже даже пакетики, которые вы просто кладете в чашку заливаете кипятком и есть тот самый фильтр.

Объясняет, африканский кофе — кислое, латиноамериканское — с шоколадным и ореховым привкусом. Когда вы пробуете горький кофе и вам говорят, что он просто насыщен — не верьте. Горькое — просто пережаренное.

"Это еще со времен второй волны распространения кофе в мире. Тогда он был горьким и пережаренным. Часто так делали итальянские бренды, потому что они были поставщиками на большой территории мира", — говорит Владимир Задирака.

Украинцы потребляют кофе чаще всего утром. Илья Милентьев — бариста уже 8 лет. Говорит секрет вкусного кофе в качественном продуте, правильном заваривании и как ни странно в быстром питье. Иначе кофе умирает. Но не весь.

"Если все другие напитки вы должны выпить за минуту-две, то фильтр-кофе, он как бокал вина стоит, он раскрывается", — говорит Илья Милентьев.

Кофе — это очень полезный напиток и ее уже давно исключили из продуктов, которые несут большой вред

Но секрет пользы в дозировке и генетике, говорит врач-диетолог Наталья Самойленко. Чтобы иметь возможность пить много кофе — вы должны иметь хороший метаболизм

"Есть люди с быстрым метаболизмом кофеина и для них этот продукт совершенно безопасен. Люди с медленным метаболизмом кофеина наоборот они имеют более плохие последствия от употребления кофе в больших количествах", — говорит Наталья Самойленко.

Проверить это легко: если у вас не поднимаетья давление, не трясутся руки, сколько бы кофе вы не выпили — он вам не вредит



А что имеет в себе кофе, кроме кофеина, который нас бодрит, который нам добавляет настроение, который очень хорошо влияет на наши коллективные способности, то есть внимание, память. Кофе имеет еще и мощные антиоксиданты, которые защищают от сердечно-сосудистых болезней, уменьшают риски атеросклероза. Также кофе защищает от развития таких болезней, как онкология, рак, и некоторых других болезней.

Если ваше состояние ухудшается после частых подходов к кофе — ваша безопасная доза две чашки. Иначе сердечно-сосудистая система наоборот страдать. И лучше выбирать арабику чем робусту — в арабике в 5 раз меньше кофеина. Пить кофе всем советуют до двух дня.

Один из лучших в мире барист, чемпион Великобритании Вадим Грановский, показывает нам, как прогрессирует кофейная индустрия. Кофемашину сейчас можно подсоединить к смартфону и создать собственный вкус

Килограмм качественного кофе не может стоить меньше 400 гривен. Или двадцати гривен за стакан. Впрочем, даже те, кто равнодушен к кофейному вкусу, говорят, его пьют. Потому что кофе — это еще и современный способ общения — в кафе с друзьями, на работе с коллегами, или просто с баристой во время ее приготовления

Напомним, пить кофе оказалось полезно.

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