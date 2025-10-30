Как выбрать натуральный сыр: на что обратить внимание и какой не стоит есть

Сыр / © ТСН

Моцарелла, бри, пармезан, чеддер, камамбер, дорблю, фета — выбор сыров сегодня просто огромен. На прилавках можно найти и молодые, и выдержанные, и крафтовые с добавлением трав или специй.

Сыр по вкусу и взрослым, и детям. Но за этим многообразием важно не забыть: не каждый сыр одинаково полезен, и не каждый стоит есть без разбора.

Как выбрать настоящий, качественный продукт, который будет не только вкусным, но и полезным? А какой сыр вообще нельзя есть и лучше оставить на полке?

Как выбрать полезный сыр и как его хранить

Когда речь идет о натуральном сыре, то есть без консервантов или стабилизаторов, запомните простое правило: он не бывает «немного испорчен». Если запах или вкус странные — все, лучше не рисковать. Об этом хорошо знает наша героиня, владелица сыроварни «4cheese» Евгения Пархомчук.

"Натуральный продукт не может быть немного испорчен. Потому что там нет никаких удерживающих факторов, которые бы задерживали его непригодность. Вы сразу по привкусу и по запаху можете определить, что продукт испортился.», — говорит Евгения Пархомчук, совладелица компании «4cheese».

Хранить сыр — это целая наука. Твердые сыры, как пармезан или чеддер, — настоящие долгожители. Благодаря низкому содержанию влаги они могут спокойно лежать до двух недель, но важно правильно их заворачивать — лучше всего в пищевую пленку, чтобы не пересыхали. Хранить их стоит в задней части холодильника, где температура самая стабильная. А вот с мягкими сырами, как моцарелла, все немного сложнее.

"Если это фреш-группа без добавленной соли, там, моцарелла, бурата, это — 5 суток. Хранить в холодильнике — до 8 градусов температура должна быть. Если там есть рассол, то в рассоле хранить. Он не очень любит резких перепадов температуры. Никаких супер условий не нужно для хранения. Обычно мы небольшую упаковку делаем для того, чтобы клиент мог за несколько дней съесть и прийти снова», — рассказывает Евгения Пархомчук, совладелица компании «4cheese».

Как в Украине изготавливают вкусный сыр

Сыр от «4cheese»

В супермаркете сыр может лежать месяцами, а вкус часто не такой, как мы ожидаем. Все из-за примесей, которые держат его, так сказать, «живым». Крафтовый сыр, как у Евгении, — это совсем другая история. Здесь сроки хранения короче, но каждый кусок насыщен настоящим вкусом.

Началось все 10 лет назад со страсти к натуральным продуктам. Сегодня «4cheese» — это команда, которая производит десятки видов сыров, имеет более 60 позиций на своих прилавках. Здесь верят, что качественный продукт начинается с заботы о каждой детали — от фермерского молока до упаковки.

«Это мечта моего папы — иметь производство. Он много лет занимался молоком. И уже когда сырье стало не так актуально на рынке крупнотоварного молока, то мы задумались над тем, чтобы сделать производство. И понемногу начали строить, готовить. Много попыток и ошибок было», — говорит Евгения Пархомчук, совладелица компании «4cheese».

Постепенно бизнес менялся, компания выбрала путь крафтового производства, делая ставку на контроль качества, уникальные рецептуры и близость к клиентам.

"Десять лет назад мы начали. Так, чтобы он стал уже на рельсы и поехал, то это где-то лет пять назад, когда мы немного изменили направление и полностью пошли в крафт. Сначала колебались, хотим ли быть больше оптовым производителем и делать на массовый рынок, работать с крупным ритейлом. Или мы хотим развивать крафтовое направление и работать офлайн, иметь свои локации. И вот когда уже определились, то, в принципе, все стало более-менее хорошо», — делится Евгения Пархомчук, совладелица компании «4cheese».

В центре этой трансформации — ежедневный труд, системные управленческие решения и гибкость. Команда «4cheese» — это 12 работников. Чтобы продукт хорошо продавался и о нем знали как можно больше людей, Евгения также сотрудничает с контент-креаторами и ИТ-специалистами. Основательница предприятия лично контролирует заказы, планирование производства, логистику и ежедневно объезжает локации, чтобы быть в курсе всех моментов.

"Начинается с того, что я просыпаюсь очень рано, планируем производство, потому что мы работаем каждый день. В зависимости от того, что мы продали вчера, — готовим сегодня. Я просматриваю заказы от локаций. Хорошо, что наши работники уже могут сами немножко утром распланировать свой день, но я могу скорректировать. Обязательно, это самое первое, где бы я ни была, в отпуске, в командировке или просто заболела, или это базовый мой день обычный», — рассказывает Евгения Пархомчук, совладелица компании «4cheese».

По словам Евгении, корректировка и планирование производства — это основная работа. Далее — поездки в офис, разговоры с бухгалтером и посещение всех производственных точек. В то же время на производстве постоянно возникают новые вызовы — от поломок оборудования до изменений в спросе. Часто владелице компании приходится самостоятельно решать операционные вопросы — от закупок до логистики. Однако, среди всей ежедневной суеты у Евгении есть свой особый момент тишины. Момент, когда рождается продукт.

"Сыр — это медитативный процесс, и сыр научил меня быть спокойной, уравновешенной, потому что молоко не любит, когда ты находишься в каких-то негативных эмоциях, когда ты как-то нервозен. Поэтому первое, когда мне надо успокоиться, я прихожу варить сыр. Это действительно так. Здесь, как говорят, заземляюсь, замедляюсь. Это у меня о производстве», — отмечает Евгения Пархомчук, совладелица компании «4cheese».

Качество здесь — не просто лозунг, а конкретное действие. Оно воплощается в отказе от консервантов и стабилизаторов, в точности рецептуры и контроле каждого срока хранения. Продукция создается исключительно из натурального молока, без примесей, а вкус — результат постоянных экспериментов, технологической гибкости и внимания к пожеланиям клиентов.

«Наши клиенты говорят, что он отличается по вкусу. Чувствуется чистый, сливочный привкус. Мы работаем без примесей, без консервантов, без стабилизаторов. У нас короткие сроки хранения. Это одна из причин, почему мы не работаем с ритейлом и не пошли по этому пути. Наш сыр создан с любовью. Это небольшое производство, которое может меняться под вкусы клиента и удовлетворить точечно каждого. Мы можем сварить разного формата бурату, нарезать разные кусочки, добавить разные вкусы к сливочному сыру, сделать разные сроки хранения. Это подстраивается под каждого нашего ценителя. Это самое главное, что нас отличает», — подчеркивает Евгения Пархомчук, совладелица компании «4cheese».

Что изменилось в компании после начала войны

Контроль за продукцией стал сложным, когда началась полномасштабная война. Все изменилось и в стране, и на предприятии. Нужно было не просто сохранить производство, а приспособиться к новым условиям, где ни одна система не работала как раньше.

"Я считаю, что мы стали более патриотичны все. Лично я. Мы стали покупать украинские бренды, украинское производство поддерживать активно. Я это подчеркивала. Это моя такая внутренняя философия. Мы очень много, именно наша семья, покупаем фермерское производство, что-то собственно выращенное и так далее. Была какая-то миграция клиентов, конечно. Кто-то приезжал, кто-то уезжал обратно. Но самое приятное, что мы почувствовали, это поддержка из-за рубежа. Люди пишут, что они скучают», — говорит Евгения Пархомчук, совладелица компании «4cheese».

Как Райффайзен Банк помогает во время войны

За последние годы большим вызовом стала не только война, но и засушливое лето. Чтобы качественный украинский продукт попал к потребителю даже в жару, нужны не только руки мастеров, но и надежные партнеры. Здесь за дело взялся Райффайзен Банк.

«Кто-то из менеджеров позвонил, предложил встречу. Мы встретились, нам предложили интересные, я так думаю, на тот момент условия. И так мы начали сотрудничать, и вот уже сколько лет плодотворно работаем», — говорит Евгения Пархомчук, совладелица компании «4cheese».

При выборе банка команда «4cheese» ориентировалась на стабильность, ответственность и международные стандарты.

«В тот период выбирали самый надежный банк. И так как Райффайзен Банк — это европейский банк, то обратили внимание именно на него. Кажется мне, что это был период, когда там были какие-то проблемы с банковской системой. И вот Райффайзен Банк проявил себя. Он и сейчас входит в топ-5 лучших, и тогда также он держал эту планку. Мы так и выбрали — по надежности», — отмечает Евгения Пархомчук, совладелица компании «4cheese»

Это партнерство переросло в совместные решения: финансирование, кредитование, поддержку развития.

«Мы приобрели автомобиль-рефрижератор, который развозит нашу продукцию, который доставляет наше сырье на наш цех», — отмечает Евгения Пархомчук, совладелица компании «4cheese».

Для компании, которая работает с чувствительной к условиям хранения продукцией, логистика — критически важна. Поэтому приобретение рефрижератора стало частью стратегии стабильности: он обеспечивает контроль температуры как во время доставки сырья, так и готовой продукции. В Райфе говорят — предоставили предприятию лучшие условия кредитования.

"Ко мне обратился руководитель отделения и говорит, что очень интересный кейс. Нужно проработать с клиентом, понять что именно за кредит хочет клиент. Проанализировав, я принял решение. Мы ему даем быстрый кредит на пополнение оборотных средств и развитие бизнеса. Кредит очень уникальный, можно снимать деньги как наличными, так и безналично. В зависимости от целей кредитования», — рассказывает Дмитрий, менеджер Райффайзен Банка.

К слову, для бизнесов, которые стремятся развиваться, банк предлагает нечто большее, чем стандартные услуги. Например, эквайринг.

"Это мастхэв для современного бизнеса. Мы предлагаем быстрое подключение, прозрачные тарифы и круглосуточную техническую поддержку. Это позволяет предпринимателям принимать оплату картами Apple Pay, Google Pay и не терять клиентов. Также у нас есть несколько видов эквайринга. Мы каждый день пользуемся этим. В крупных розничных сетях для приобретения продуктов питания и прочего. И также через интернет-эквайринг. Это оплата через карту, например, коммунальные платежи и т.д.», — говорит Дмитрий, менеджер Райффайзен Банка.

Технологические решения — это лишь часть поддержки. В фокусе Райффайзен Банка — долгосрочное партнерство с предпринимателями.

"Мы верим в украинский бизнес. Мы понимаем, что именно предприниматели — это двигатель экономики. Поэтому адаптировали риск-модели, запустили программы с государственной гарантией и продолжили финансирование. Даже в самые тяжелые месяцы. Это не просто о деньгах. Это о доверии, ответственности и совместной борьбе за будущее», — отмечает Дмитрий, менеджер Райффайзен Банка.

«4cheese» — это пример того, как украинский бизнес может расти, когда имеет поддержку. Райффайзен Банк помогает предпринимателям строить дела, которые имеют вкус — вкус успеха, веры и развития вместе с Украиной.