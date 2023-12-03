Как выбрать новогоднюю елку и сосну: где официально приобрести и сколько стоит

В Украине официально открыт сезон продаж новогодних елок и сосен. В лесхозах с 2 декабря уже начались продажи деревьев.

Как выбрать дерево на праздники в эфире программы "Сніданок з 1+1" рассказал главный лесничий филиал "Бориспольского лесного хозяйства" Владимир Климко.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Сезон продажи елок и сосен открыт: как выбрать новогоднее дерево на праздники

Как отметил Владимир Климко, дольше всего стоит сосна. Она очень вынослива. Но главное – купить свежее дерево, правильно его привезти.

"Нужно, чтобы оно проходило определенную акклиматизацию. Если мы с мороза сразу занесем в теплое помещение, оно может очень сильно "разложиться", так скажем", — объяснил лесничий.

Поэтому сосну лучше сначала подержать на веранде или на балконе, чтобы оно акклиматизировалось, а потом заносить в дом.

"Чтобы дольше постояла сосна, можно установить ее в ведро с влажным песком. Можно в первые дни даже подливать воду, тогда сосна простоит гораздо больше. Но главное – когда это дерево было подготовлено, срублено. Если оно стоит на площадке, например, с середины ноября, то оно простоит меньше", — объяснил Климко.

Как определить по иголкам, что дерево несвежее

Когда мы берем дерево рукой, проводим по нему, веточки практически возвращаются назад. Если сосна долго стоит, веточки могут не возвращаться. Это указывает, что дерево уже высохло и долго стоять не будет. И по цвету – если иголочки будут коричневые по всему деревцу, это говорит о том, что оно уже очень долго стоит.

Все новогодние деревья, заготовленные в лесах государственного специализированного хозяйственного предприятия "Леса Украины", будут иметь бирки.

Они могут немного отличаться, но каждую можно просканировать, перейдя на сайт open.ukrforest.com, там есть специальная позиция, называется "новогодние елки", там можно проверить, вводя просто цифры, где это дерево было заготовлено.

В филиале "Бориспольского лесного хозяйства" средняя цена на новогоднее дерево будет 160 гривен. Меньшие – за 120 гривен.

Самые большие деревья в человеческий рост будут стоить до 300 гривен.

Напомним, новогодняя елка в Киеве будет в зеленых и белых цветах – почему разразился скандал и при чем здесь ее продажа с аукциона.

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