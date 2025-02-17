Как выглядеть моложе своего возраста: самая сильная женщина мира раскрыла секрет

Анна Куркурина — украинская спортсменка и тренер из Николаева, абсолютная чемпионка мира по пауэрлифтингу, обладательница более 15 рекордов и самая сильная женщина мира. В 58 лет она выглядит моложе своего возраста.

В интервью журналистке TSN.ua Виктории Гнатюк она раскрыла свой секрет молодости.

По словам Куркуриной, ее омолаживает спорт. Поэтому она советует заниматься им всем девушкам.

“Я травмирована, потому что занимаюсь профессиональным спортом. Но для того, чтобы быть любимой, здоровой и красивой, достаточно трижды в неделю по часу. Ну неужели каждая для себя любимой не найдет час? Нет денег – хр*н с вами, зайдите, в ютубе у меня тысяча тренировок. Одна сегодня приходит, 67 ей. Ребенок с ДЦП у меня тренируется, а она бабушка. Аня, у меня там болит, там. Я говорю, смотри сюда – Куркурина, тренировка на диване. Так вперед", – говорит спортсменка.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: КАДРЫ, ОТ КОТОРЫХ СТЫНЕТ КРОВЬ! САМАЯ СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА МИРА СПАСАЕТ ЖИВОТНЫХ ОТ ВОЙНЫ В УКРАИНЕ! | КУРКУРИНА

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