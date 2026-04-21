"Красная" комната и вырванные унитазы: как выглядит поместье предателя Табачника (видео)

В элитном селе Козин под Киевом стоит заброшенным имение государственного предателя, экс-министра образования времен Януковича Дмитрия Табачника. Его должны продать на аукционе, а вырученные средства направить на Силы обороны.

Как выглядит дом Табачника

Возле дома поросли чащи. Вокруг дома огромный парк. Территория почти 70 соток. Естественно, с выходом к воде.

«В дом экс-министра, а ныне осужденного за госизмену Дмитрия Табачника, мы заходим вместе с главой фонда государственного имущества Дмитрием Наталухой», — говорится в сюжете.

Хозяин демонтировал розетки, выключатели, светильники и даже некоторые унитазы и перила.

«Мы даже со счета сбились, сколько санузлов в этом доме фактически на одного жителя. Внешне не такое большое подворье поражает размерами внутри. Зашли в гости и сразу, бассейн. Искупались? Входим на террасу. Класс, весеннее тепло», — говорит корреспондент ТСН.

В доме Табачника понятие проходная комната приобретает совсем другой смысл. Здесь огромные просторные залы перетекают друг в друга, иногда завершаясь неожиданно, как вот этот эркер с золотом и багрянцем. Это — красная комната, назначение которой неизвестно.

Дом имеет более 670 квадратных метров бесконечных комнат. Есть двухэтажная библиотека.

Кто жил в роскошном поместье

В этом году Верховный суд окончательно признал его виновным в том, что он помогал оккупантам организовать незаконный референдум на Донбассе, русифицировал украинцев и консультировал коллаборационистов. Его приговор 15 лет за решеткой. После Революции достоинства Табачник скрывается в России.

в 2015 году он еще прилетал в Киев. Разговор с прессой тогда не клеился.

Из открытых источников известно, что он женился на народной артистке Украины, актрисе Татьяне Назаровой. Впрочем, в этих хоромах ее не видели.

В крохотной комнате с отдельным входом через гараж жила горничная Табачника. Ее небогатый товар — единственное из вещей, что осталось в доме. Здесь же замечаем и сообщение о долге за газ на более чем 30 тысяч гривен.

Имение Табачника продадут, а деньги отдадут на Силы обороны

Фонд Госимущества оценит его рыночную стоимость и продаст с молотка. Глава ведомства Дмитрий Наталуха сравнивает фазенду Табачника с домом другой предательницы — Тессии Повалий.

«Видно, что за то, чтобы все-таки переформировать украинцев в малороссов, Кремль платил дороже ученым, чем певицам», — говорится в сюжете.

Вырученные от продажи недвижимости и Повалий, и Табачника средства обещают передать Силам обороны.

Аукционы по продаже этих активов должны состояться уже в этом году.

