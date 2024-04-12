Как выглядит роскошная дача Медведчука на Закарпатье и какие "сокровища" оставил предатель — эксклюзив ТСН

Медведчук до сих пор платит работникам своего роскошного поместья.

На "закарпатской даче" Медведчука более 150 гектаров территории. И изменено русло горной реки, чтобы она проходила у дома кума Путина. Это имение уже передали в управление Агентству по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Валерии Ковалинской.

Как выглядит дача Медведчука

Владимир Муржа был среди тех, кто осматривал арестованное имущество Медведчука - закарпатскую "Ведмежую дубраву". Суд передал это имение в управление Агентства по розыску и менеджменту активов.

"Размещается на закрытой территории в 150 га и состоит из основного дома на 2 400 кв.м, дома для гостей. На территории также есть вертолетная площадка, хижина, погреб, часовня, ферма с животными, где, кстати, до сих пор изготавливают молочные продукты для потребления: сыры, мороженое", - говорит руководитель Западного межрегионального территориального управления АРМА Владимир Муржа.

Дача Медведчука

На территории арестованного имущества сейчас находится около десяти сотрудников. Владимир рассказывает, что услышал от них.

"По словам сотрудников имения, хозяин приезжал туда с семьей и принимал гостей всего 1-3 раза в год, в основном чтобы встречать праздники. Это второй этаж - гостевой, это гостиная, все очень дорого украшено, это обеденный зал, сейчас увидим кабинет хозяина. Очень много ручной работы, драгоценных камней", - говорит он.

Но даже для таких редких визитов здесь изменили русло горной реки - об этом рассказали работники.

Дача Медведчука Закарпатье

Работники дачи до сих пор получают зарплату от Медведчука

Закарпатская резиденция Медведчука по размаху напоминает Межигорье Януковича. Внутри же дома, все как будто законсервировано. Драгоценная мебель закрыта белой тканью или черными пакетами для мусора. В АРМА говорят, работники, которые за этим всем ухаживают и до сих пор получают зарплату от Медведчука.

Дача Медведчука в Закарпатье

"Мы знаем, что в месяц тратится владельцем более 1 млн гривен на его содержание. Все это свидетельствует о том, что Медведчук и его семья мечтают вернуться в Украину. Конечно, мы сознательные украинцы не должны этого допустить, а все добытое преступным путем должны реализовать или отдать в управление", — говорит глава Агентства по розыску и менеджменту активов Елена Дума.

Интерьеры дачи Медведчка

Брендовые часы и дорогое авто выставят на аукцион

Как правило сюда, в "Ведмежую дубраву" Медведчук с семьей добирался на вертолете. Его, как и личный самолет, ранее АРМА уже передала военным.

Здесь нашли и Maybach экс-нардепа. В минувшую пятницу агентство объявило о старте реализации этого элитного авто и двадцати коллекционных наручных часов Виктора Медведчука. Среди них такие известные марки - "Ролекс", "Дольче Габана", "Картье". Их стоимость еще установят эксперты. Также есть часы с названием "Москва. Кремль" и часы швейцарского бренда по спецзаказу - с лицом жены предателя.

Двор дачи Медведчука

Какое имущество Медведчука арестовали

В Офисе генеральной прокуратуры на запрос ТСН сообщили, что среди арестованного имущества Медведчука по принятым судебным решениям есть яхта "Роял Романс", 26 автомобилей, 32 квартиры, 10 домовладений, 23 земельных участка, а также доли в уставных капиталах двадцати четырех юридических лиц. Также в ходе расследования на территории дома Медведчука в Пуще-Водице в Киеве нашли железнодорожный вагон-ресторан.

Весной 2021 года Forbes оценивал состояние Виктора Медведчука в 620 миллионов долларов. Треть этой суммы - это та самая роскошная девяносто двухметровая яхта "Роял Романс", которая стоит в порту Хорватии. Теперь она арестована и тоже передана в управление Агентства.

В марте ТСН показывала эксклюзивное видео с середины этого судна.

До следующего четверга конкурсная комиссия, в которую вошли должностные лица Агентства, Министерства юстиции и Министерства экономики - принимает заявки от потенциальных организаторов торгов, а уже 23 апреля объявит победителя. Тот в дальнейшем и будет продавать яхту.

Такой орган, как АРМА есть во всех странах ЕС и США. В Украине его создали по рекомендации Европейского союза 8 лет назад. Но за это время, говорят в агентстве, многое изменилось и закон регулирующий деятельность структуры уже не позволяет в полной мере эффективно управлять активами.

В конце марта Виктор Медведчук появился в санкционном списке Чехии против России. Также там есть и компания "Голос Европы". Это сайт, который по данным чешских спецслужб из России тайно финансирует Медведчук. В Чехии убеждены, что этот сайт существует для влияния и активного распространения дезинформации и антиукраинской пропаганды. Санкции предусматривают замораживание финансовых счетов причастных субъектов.

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Ранее ТСН писала также: Как выглядит суперяхта Медведчука изнутри и где она сейчас – эксклюзивный сюжет ТСН

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