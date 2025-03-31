Как выглядит сейчас самый большой в мире самолет "Мрия": уникальные кадры

Россияне в феврале 2022 года уничтожили «Мрию» / © ТСН

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31 марта — третья годовщина освобождения Киевщины от российских оккупантов. До этого они уничтожили немало украинской авиации на аэродроме в Гостомеле. Среди нее и самый большой в мире транспортный украинский самолет «Мрия».

Что сейчас с судном? Вживую в ТСН показала журналистка Юлия Кириенко.

Корреспондентка ТСН рассказала, что только в этом году остатки «Мрии» перетащили на площадку, чтобы потом все это разобрать.

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Самолет «Мрия» — вот что от него осталось / © ТСН

«В этом году самолету должно было исполниться 37 лет. В течение этих лет он совершил крупнейшие перевозки в мире. Он осуществлял военные и гуманитарные перевозки. Перевозил вакцины от коронавируса. Когда началась полномасштабная война, 27 февраля „Мрия“ сгорела», — говорит корреспондент ТСН Юлия Кириенко.

Самолет «Мрия» / © ТСН

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