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Как выглядит сейчас самый большой в мире самолет "Мрия": уникальные кадры
ТСН показала, как выглядит сейчас самолет «Мрия», который в начале 2022 года уничтожили россияне.
31 марта — третья годовщина освобождения Киевщины от российских оккупантов. До этого они уничтожили немало украинской авиации на аэродроме в Гостомеле. Среди нее и самый большой в мире транспортный украинский самолет «Мрия».
Что сейчас с судном? Вживую в ТСН показала журналистка Юлия Кириенко.
Корреспондентка ТСН рассказала, что только в этом году остатки «Мрии» перетащили на площадку, чтобы потом все это разобрать.
«В этом году самолету должно было исполниться 37 лет. В течение этих лет он совершил крупнейшие перевозки в мире. Он осуществлял военные и гуманитарные перевозки. Перевозил вакцины от коронавируса. Когда началась полномасштабная война, 27 февраля „Мрия“ сгорела», — говорит корреспондент ТСН Юлия Кириенко.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: