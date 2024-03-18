Как выглядит суперяхта Медведчука изнутри и где она сейчас – эксклюзивный сюжет ТСН

ТСН удалось попасть на одну из самых дорогих яхт мира и снять эксклюзивные видеокадры. Это имущество "кума Путина" арестовали весной 2022-го, а в феврале этого года Кабмин согласовал Агентству по розыску и менеджменту активов реализацию яхты.

Как украинское Агентство по розыску и менеджменту активов нашло скрытое имущество Виктора Медведчука и как его будет продавать уже сейчас – после ареста? Кто сопротивлялся, чтобы украинская делегация не попала на яхту и на что способна команда Медведчука? Как выглядит 92-метровая яхта предателя, какое противодействие организовал Медведчук, чтобы сохранить свое сверхдорогое имущество, за сколько его могут продать и куда направят полученные средства – говорится в эксклюзивном сюжете корреспондентки ТСН Валерии Ковалинской.

ТСН покажет эксклюзивное видео изнутри судно, которое нам удалось снять. Журналисты ТСН – первые журналисты, попавшие на эту яхту.

Яхта Медведчука

Хорватия

Хорватский город Трогирь пользуется популярностью у иностранных туристов. Среди его туристических достопримечательностей – исторический центр, внесенный в список мирового наследия ЮНЕСКО. А еще – побережье Адриатического моря. Это удобные пляжи, маленькие острова, горные виды и гавани.

Именно здесь, подальше от глаз, и стоит арестованная суперяхта олигарха, предателя Украины и "кума Путина" Виктора Медведчука. Подальше от глаз – значит в месте, до которого просто так не добраться. Это судоремонтная корабельная. Ее территория под охраной и посторонним туда – нельзя. Увидеть ее можно разве, если выйти в море.

Посторонние лица могут увидеть яхту только выйдя в море

92 метра в длину и 14 метров в ширину – Медведчук купил ее в 2015-м. Тогда же ее заметили на Лазурном побережье Франции. Были и другие страны – Италия, Монако, Хорватия. На одной из фотографий на сайте, позволяющей отслеживать местонахождение судна на карте, среди пассажиров можно рассмотреть женщину в черной кепке. Мы не можем утверждать, но именно в таком головном уборе можно увидеть жену Медведчука Оксану Марченко и на других фотографиях, в других локациях.

Уже в 2020 году появится зацепка, которая свяжет эту яхту с Медведчуком. Он внесет в свою декларацию за 2019 год оффшорную компанию под названием Fregata Marine Ltd, на которую и записана эта яхта. Конечным бенефициаром этой фирмы на тот момент была Оксана Марченко. Далее, чтобы спасти от санкций – имущество перерегистрируют в оффшорную компанию Lanelia Holdings LTD с Маршалловых островов.

А уже весной 2022-го эту яхту нашло АРМА – Агентство по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

"Было сделано большое количество запросов в такие международные организации, как Star, Carin, Europol, Interpol", – говорят в АРМА.

Весной 2022 года Лычаковский районный суд города Львова это имущество арестовал. Хорватская сторона решение признала, а затем в Украине этот актив Медведчука передали в управление АРМА для реализации. В феврале этого года Кабмин дал свое согласие на продажу Royal Romance в пользу государства. Все это время яхта не имела права покидать территорию Хорватии.

Дело Медведчука

Как видно из фотографий Оксаны Марченко в соцсетях, Хорватия – это страна, где часто отдыхала ее семья. В посту жены Медведчука от 11 мая 2021 года – фотографии с хорватской геолокацией: пейзажи, море, цветы и подпись – "из-за бесконечной суеты и цифровизации жизни, мы очень многое теряем из виду".

Именно в этот день в Киеве ее мужу Офис Генерального прокурора объявляет подозрение в государственной измене. Далее – домашний арест, электронный браслет, досудебное следствие и многочисленные судебные заседания, на которых продлили меру пресечения. И так вплоть до начала полномасштабного вторжения России. В конце февраля Медведчук из-под домашнего ареста исчезает. Его объявляют в розыск. А находят через 48 дней – в военной форме, якобы, при попытке пересечь границу Украины.

Обзор имущества

Но возвращаемся к яхте. В конце февраля украинская делегация приезжает в Хорватию, чтобы осмотреть ее перед продажей. Порт прописки яхты Royal Romance – Лангкави, на ней развевается флаг Малайзии. В Трогире возле яхты украинских представителей уже ждут адвокаты Медведчука.

"Сопротивление было такое упорное. И знаете, такое настойчивое! Очень подготовленные адвокаты. Готовились. Мы со своей стороны тоже не спали и тоже готовились", – говорит Уполномоченное лицо АРМА.

Адвокаты Медведчука с одной стороны, с другой – представители АРМА и Офиса генерального прокурора Украины. А также хорватский судья по этому делу, представители судоремонтной корабельной, местная полиция. И съемочная группа ТСН.

Владелец яхты не разрешает зайти на нее. Судья по этому делу со стороны Хорватии объясняет адвокатам Медведчука – есть решение суда и они должны его выполнять. Адвокаты "кума Путина" снимать запрещают. К ним присоединяется и охрана судоремонтной корабельной, которая просит удалить все видео с телефонов, которые они успели заснимать. Причина, которую нам называют – на видео могут попасть другие яхты.

Некоторые кадры ТСН все же сохранили: как хорватский судья фиксирует недопуск украинской делегации на судно, за всем наблюдает полиция. Потом приезжает еще и морская полиция. Судья просит принести лестницу, чтобы с них можно было подняться на яхту, на что капитан угрожает, что сбросит эту лестницу в море. Далее судья заявляет капитану, что за отказ пустить украинскую рабочую группу на яхту его будет ждать арест на 20 суток.

Заместитель председателя по евроинтеграции АРМА Григол Катамадзе убеждает, что без видеофиксации проведение обзора актива невозможно.

Но украинской делегации и съемочной группе ТСН все же удается попасть на яхту.

Яхта вмещает 14 гостей и 22 члена экипажа. На ней постоянно находится хорватская команда, работавшая здесь и до ареста судна. Все это время им платит зарплату Медведчук.

Первым капитан и адвокаты Медведчука просят пройти следователя судью. Обзор проходит в присутствии полиции. Делегации показывают палубы яхты, часть для персонала и приводят к техническому отсеку яхты. Здесь все пристально осматривает и фиксирует эксперт из Турции.

Журналистка спрашивает одного из представителей команды о Медведчуке. Отвечает, что его не знает.

На яхте есть лифты. Несмотря на то, что лифты работают, свет здесь включают не всюду. Часть вещей здесь закрыта простынями. Чтобы разглядеть что-то, приходится пользоваться фонариком мобильного телефона. Журналистам разрешают снять на видео только одну каюту для гостей. В украшении здесь использованы породы красного дерева, на стене – репродукция работы французского художника Поля Гогена – оригинал – в российском Эрмитаже. На полках книги – Генрик Сенкевич и Гете. Ванная комната украшена ракушками.

Эксклюзив этой яхты – бассейн на палубе. Это самый большой бассейн, который когда-либо строила на судне компания, создавшая эту яхту.

Через полчаса после того, как украинская делегация зашла на яхту, ее просят покинуть судно и снова запрещают съемку на берегу.

"Мы увидели, как работает суд и правосудие в ЕС — без спецназа, без давления, но было правовое давление на те абсолютно незаконные требования, которые были со стороны адвокатов и капитана судна, и в конце концов мы с вами увидели, как сработал судья. А когда он зашел на яхту и увидел эту роскошь – я думаю, у него в голове перевернулось все и он снова почувствовал, что он сделал правильные шаги 2 года назад", – говорит заместитель председателя АРМА по европейской интеграции Григол Катамадзе.

Взгляд эксперта

По возвращении из Хорватии мы встречаемся с экспертом и моряком Тарасом Остапчуком. Он работал на разных яхтах в должности старшего механика. Перед полномасштабной войной ходил в Испании на яхте Lady Anastasia, принадлежащей россиянину Александру Михееву.

О поступке Тараса вы точно слышали в феврале 2022-го! На третий день полномасштабного вторжения России в Украину он пытался утопить имущество россиянина.

Тараса сутки продержали в полицейском участке, а затем испанский суд отпустил его на Родину. В настоящее время он служит в ВСУ. Ему показали видео с яхты Медведчука.

Тарас Остапчук

"Это очень крутая яхта. По размерам, по стоимости, по люксовости она входит в первые десятки яхт мира", – говорит Тарас Остапчук.

Ее создали на одной из самых дорогих кораблей мира. Там же строили яхту для Стива Джобса.

Feadship в Нидерландах – это одна из ведущих и известнейших фирм в мире, которая занимается строительством крупнейших моторных яхт. Но больше всего Тараса увлекает машинное отделение Royal Romance.

"Главные двигатели – это Maybach. Мы видим главный двигатель фирмы MTU. 16 цилиндров – V-образный – мощностью 3 тыс. лошадиных сил. Я вижу, что в машинном отделении все в лад. Нет каких-либо повреждений", – отмечает эксперт.

Полный бак этого плавсредства – это 190 тысяч литров дизельного горючего. По приблизительным подсчетам стоимости топлива в Европе, это более 350 тысяч евро. И этого хватит на неделю морских прогулок.

"Мы видим, что эта яхта после почти 10 лет эксплуатации выглядит очень по-современному. Нет никаких изъянов. И если будет соответствующий уход, то эта яхта может прослужить и 100 лет", – говорит Тарас Остапчук.

Тарас объясняет, что на яхтах такого класса на палубах используют очень ценную древесину из тикового дерева – это растение семейства вербеновых. Растет в Азии. Итак, правило для всех: зашел на яхту, сними обувь, даже если тебе не выдали тапочки.

Что будет дальше с яхтой

"Яхта — это начало реализации санкционных механизмов и конфискованного имущества, которое есть заграницей", — говорит руководитель АРМА Елена Дума.

Здесь была создана конкурсная комиссия, в состав которой вошли работники агентства, министерств экономики и юстиции и уже сотрудничают с международными аукционными домами и Яхтовыми брокерами в Великобритании, США, Монако, Франции и в Объединенных Арабских Эмиратах. С одним из таких домов будет заключен договор о реализации арестованной яхты.

Елена Дума объясняет, что Агентство не выбирает покупателя и будущего владельца. Агентство выбирает организатора торгов и довольно скоро объявят конкурс на реализацию актива.

По словам Думы, во время командировки в Хорватию АРМА получило в полиции важные документы, свидетельствующие о страховой стоимости яхты.

Среди них есть страховая сумма в 130 млн евро – это самый низкий порог, за которую может быть реализована яхта. Выкупить ее у Украины сам Медведчук не сможет, как и представители страны-террористки. Чтобы ее от них не купили подставные лица, покупателя будут тщательно проверяться.

В АРМА уверяют, что деньги от реализации яхты пойдут исключительно на обороноспособность страны и Вооруженные Силы Украины.

В мае срок ареста на яхту Royal Romance истекает. Следовательно, реализовать ее хотят в ближайшие два месяца. Но даже если не успеют до этого срока, есть запасный вариант.

"Это значит, что в мае или при снятии ареста такая яхта могли бы вернуться к владельцу Медведчука. Но агентство приняло все возможные меры – поэтому я успокою всех – этого не произойдет. И мы с нетерпением также ожидаем дополнительных мер появления фамилии Медведчука в 14 санкционном списке Евросоюза", – говорит Елена Дума.

И это не единственное арестованное имущество кума Путина Медведчука. В настоящее время есть 4 уголовных производства в отношении него.

"Имущество в определениях суда больше, чем на 50 страниц. И это дорогостоящие активы, движимое и недвижимое имущество. Это более 5 страниц антикварных картин. Скорее всего, мы будем передавать это в Национальный музей. Также дорогостоящие часы известных марок таких, как Breguet, Dolce & Gabbana, Cartier, но при этом также есть вещи, подтверждающие его любовь к РФ. Это монеты царской России, это часы под названием "Кремль", — добавила Дума.

Руководитель АРМА напоминает, что это дело Медведчука за границей – первое такое большое, но далеко не последнее. Впереди в планах реализация и других арестованных активов предателей и коллаборантов за границей.

"Следующим кейсом, я убеждена, будут самолеты. Их 12 – некоторые из них находятся в Канаде, некоторые находятся в Лейпциге, это огромные "Русланы" АН-124. Кроме этого есть недвижимость в Великобритании и во Франции, под Парижем", – подытожила глава Агентства по розыску и менеджменту активов.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:

Видео суперяхты Медведчука изнутри! У вас сейчас челюсть отвиснет! Эксклюзивный эксклюзив!