Как выстояла Одесса в первый год большой войны с Россией: экономическая блокада и угроза морской операции

Интенсивность ракетных обстрелов с моря снизилась, когда украинские военные невероятными усилиями выбили врага с острова Змеиный.

Более 230-ти российских ракет сбили силы противовоздушной обороны в этом году в небе над Одесщиной. Еще 120 перехватить не удалось. Они попали в гражданские объекты и критическую инфраструктуру. Лишь мост через Днестровский лиман россияне своими ракетами атаковали 10 раз.

Об экономической блокаде Одессы и провале морской операции врага говорится в сюжете ТСН к годовщине великой войны.

Все городские пляжи Одессы изобилуют табличками "Осторожно, мины". В штормовую погоду морские мины срываются с якорей и несет к берегу, их находят на всем побережье. Поэтому гулять здесь и приближаться к воде – строго запрещено. Море для одесситов уже год закрыто.

Первые российские атаки на город тоже были из моря. Мощные ракеты "Калибр" запускал вражеский флот. Для захвата Одессы готовилась высадка морского десанта.

Чтобы защитить свой город одесситы после первых обстрелов начали возводить баррикады. В мешки сыпали тонны песка. "Даже маленькие дети приходили с маленькими лопатками", — вспоминают одесситы.

Тогда же на острове Змеином под шквальным огнем российской корабельной артиллерии и авиации удерживали стратегический клочок украинской суши пограничники и морские пехотинцы. Именно оттуда раздалась уже крылатая фраза в адрес российского военного корабля.

Через полтора месяца флагман вражеского флота крейсер "Москву" уничтожили две украинские ракеты "Нептун". Это было знаковое событие, изменившее ход войны. Но после этого позорного поражения россияне сменили тактику обстрелов – теперь они целенаправленно бьют по гражданской инфраструктуре.

Одна из крылатых ракет прилетела в одесскую многоэтажку и унесла восемь жизней. В одной семье – это три поколения – бабушка, мама и трехмесячная дочь.

В курортной Сергеевке, которую любили российские туристы, две ракеты полностью разрушили базу отдыха, а еще одна - разгромила подъезд девятиэтажки. Россияне убили здесь 21 человека и четыре десятка ранили.

Интенсивность ракетных обстрелов с моря снизилась, когда украинские военные невероятными усилиями выбили врага с острова Змеиный. А еще это позволило хотя бы частично восстановить экспорт зерна после почти полугодового простоя.

Гудок вышедшего из одесского порта первого зерновоза стал для местных жителей еще одним сигналом, что их море и их город обязательно снова станет безопасным — туристическим и курортным.

С тех пор из портов Большой Одессы зерновым коридором уже прошло более 600 судов.

Напомним, в течение двух дней представители российской делегации пытались помешать тому, чтобы исторический центр Одессы оказался под защитой ЮНЕСКО. Но решение, в которое Одесса шла более 10 лет, было принято.

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