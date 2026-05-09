Как выйти на пенсию в Украине раньше: какие плюсы и минусы

В Украине часть граждан имеет право выйти на пенсию раньше общеустановленного возраста — по выслуге лет или из-за особых условий труда. Однако у досрочной пенсии есть не только преимущества, но и недостатки.

Важно: досрочный выход на пенсию — это право, а не обязанность. Человек может воспользоваться им или продолжить работу до 60 лет.

Какие плюсы досрочной пенсии

Главное преимущество — возможность не работать до 60 лет.

Также среди плюсов:

Возможность сменить профессию

Человек, обладающий стабильным доходом в виде пенсии, может попробовать себя в другой сфере деятельности и начать новую карьеру.

Сохранение здоровья

Для артистов балета, цирковых артистов, шахтеров или металлургов досрочная пенсия часто становится единственной возможностью завершить работу до того, как профессия серьезно повлияет на здоровье.

Гарантированный доход

В период экономической нестабильности пенсия в 40–55 лет может оказаться ежемесячной финансовой поддержкой и своеобразной «подушкой безопасности».

Какие минусы досрочного выхода на пенсию

Основными недостатками являются меньший размер пенсии и ограничения работы по профессии.

Меньшая пенсия

Размер выплат зависит от страхового стажа. Если человек выходит на пенсию в 50 лет, его стаж будет примерно на 10 лет меньше, чем в случае выхода в 60 лет.

Поэтому пенсия может быть меньше примерно на 20%.

Запрет работать по некоторым профессиям

Например, учитель, оформивший пенсию по выслуге лет, не может одновременно работать учителем даже на часть ставки и получать пенсию. В таком случае выплату прекратят.

Когда досрочная пенсия может быть выгодна

Выход на пенсию по выслуге лет может быть целесообразным, если:

есть возможность работать в частном секторе по другой специальности и одновременно получать зарплату и пенсию;

профессия связана с физическим истощением или быстрым профессиональным выгоранием;

человек имеет дополнительные источники дохода, например, депозит в банке или собственный бизнес.

