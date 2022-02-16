Категория
Эксклюзив ТСН
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

Как выжить, если рядом боевые действия: советы жителей прифронтовых территорий Луганской области

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Как выжить, если рядом боевые действия: советы жителей прифронтовых территорий Луганской области

Луганська обласна державна адміністрація

Журналисты ТСН пообщались с жителями города Счастье, который до войны был районом Луганска.

У жителей прифронтовых территорий, которые остаются жить на передовой, есть советы о том, как выжить, если рядом продолжаются боевые действия.

О том, что взять с собой, стоит ли прятаться в подвалах и как понять, что следует уезжать из города, они рассказали в сюжете ТСН 19:30 от 15 февраля.

Город Счастье до войны был районом Луганска. Здесь расположен стратегический объект – Луганская теплоэлектростанция – от которой зависит тепло и свет и на свободной территории, и на оккупированной. Через город по реке Стверской Донец проходит линия разграничения.

С сентября 2014 года Счастье находится под полным контролем Украины, сейчас здесь проживают 11,5 тыс. человек, что на тысячу меньше, чем до войны.

Журналисты ТСН пообщались с местными жителями, в частности, с Евгением, Натальей и Лидией Ивановной с маленьким внуком Лешей. Сейчас, говорят люди, живут как до войны.

Евгений убежден, что нового вторжения не последует. В то же время показывает собственное домашнее убежище, в котором укрывался уже дважды. Мужчина говорит, что в сложные времена самое главное – не потерять работу: "Стреляют, а мы работаем..."

А Наталья семь лет назад получила ранение от обломков, когда была на работе. "Вы понимаете, когда предупреждают, ты можешь спрятаться в бомбоубежище, но никто никого не предупреждал и внезапно обстрелы начались", — вспомнила она.

Женщина говорит, что худшей для нее во время войны стала необходимость уезжать из дома. "Беженцы никому не нужны. Выживают все так, как могут", – утверждает она и добавляет, что не хочет верить в вероятность нового вторжения.

Тем временем Лидия с внуком согласились показать собственную тревожную сумку, собранную еще с 2014 года, и поврежденный обстрелом дом. В их жилье попал снаряд, когда Алексей еще не родился. Сейчас мальчику шесть и он младше войны, которая повредила потолок в его доме.

Лидия Ивановна знает, если вдруг возобновятся боевые действия, нужно будет спасать внука и то, что в сумке. "Это у нас платежки, документы на дом, акты всяческие, а это документы Леши", — рассказывает бабушка.

Подробнее смотрите в сюжете ТСН:

Как жить и работать в непосредственной близости от боевых действий Новости Украины

Как жить и работать в непосредственной близости от боевых действий Новости Украины

Читайте также:

Следующая публикация